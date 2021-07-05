Российские специалисты разрабатывают технологию ароматизации фильмов

К высококачественному трехмерному изображению и звуку, потенциал улучшения которого, кажется, уже исчерпан, инженеры хотят добавить запахи. В российской компании Illusion разрабатывают специальную технологию и, судя по всему, вскоре представят ее в рабочем проекте.

Идея состоит в том, чтобы дать возможность зрителям чувствовать еще и запахи. По мнению экспертов, это значительно усилит степень вовлеченности в демонстрируемый сюжет.

Алгоритм будет записываться параллельно со звуковой дорожкой. Запахи можно распространять из специальных картриджей с ароматизаторами. Разумеется, разработчики будут избегать самых неприятных из них. Ведь никому не нужно, чтобы посреди фильма люди сбежали из кинотеатра.