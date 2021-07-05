 

Диетологи рассказали об ошибках в питании, ускоряющих старение

05.07.2021, 14:36, Разное
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Ученые сообщают, что еда нужна для хорошего самочувствия человека, но она может и навредить людям. Диетологи напомнили о самых частых погрешностях в питании, которые способны ускорять старение организма.
Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний фиксирует, что в переработанных упаковынных продуктах питания и в пище много натрия. Его избыток увеличивает риски болезней сердца и вызывает гипертонию. Специалисты советуют в день употреблять 2300 миллиграммов натрия и чтобы норму не превышать, необходимо ограничить питание в кафе и смотреть состав на этикетке. Продукты с высоким содержимым натрия лучше всего совмещать с той едой, в которой содержится калий – это банан, шпинат, сладкий картофель.

Диетологи также советуют не отказываться от жиров, которые нужны для поддержки роста клеток, защиты органов и для усвоения питательных компонентов. Лучше ограничивать насыщенные жиры, повышающие уровень плохого холестерина. Из данных Кливлендской школы известно, что диета, богатая на омега-3, помогает уменьшить возникновение когнитивных проблем, определенных видов рака и болезни глаз. Хорошим источником таких жиров являются грецкие орехи, лосось, сардина и льняное семя.

Также следует смотреть за скрытым сахаром в продуктах. Harvard Health Publishing сообщает, что при его переизбытке повышаются риски диабета, развивается жировая болезнь печени.

Ускоряет старение людей и недобор белка в меню. Люди способны терять до 5% мышц после 30 лет, что приводит к снижению подвижности и слабости. С возрастом понижается способность тела расщеплять и производить синтез белка, который помогает увеличить физическую активность и работоспособность у пожилых мужчин.

Нехватка клетчатки тоже отрицательно влияет на организм. Она нужна для хорошей работы желудочно-кишечного тракта, поддерживает здоровые бактерии и предотвращает скапливание токсинов, приводящих к раку.

Эксперты напоминают, что не стоит экономить на фруктах и овощах, так как они обладают многими полезными качествами. Их нехватку связали с рисками диабета, болезней сердца и раком. В овощах много минералов, витаминов, антиоксидантов, а также они имеют противовоспалительные свойства.

Процесс старения ускоряет и злоупотребление спиртными напитками. Алкоголь приводит к развитию онкологических процессов, к поражениям печени, иммунной системы, утрачивается память, развивается гипертония, страдает сердце, поэтому людям так важно питаться сбалансировано, чтобы прожить долго.

Источник: profile.ru



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