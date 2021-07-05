 

Смерть Владимира Меньшова настигла его жену Веру Алентову в больнице

05.07.2021, 14:36, Разное
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Смерть режиссера Владимира Меньшова настигла его супругу Веру Алентову в больнице. Несколько дней назад ее госпитализировали в одно из столичных медучреждений с коронавирусом.
Вера Алентова также подхватила COVID-19. О ее состоянии здоровья информация отсутствует. Известно, что главная героиня фильма «Москва слезам не верит» несколько дней назад получила положительный тест на коронавирус. Близкие пока не комментируют ситуацию, связанную с болезнью Алентовой. Факт ее госпитализации подтвердили друзья и коллеги звездной четы.

Новость о кончине Владимира Меньшова коротко прокомментировала его дочь Юлия Меньшова. Она обнародовала черно-белые снимки отца и написала: «Всё. Всё… всё… ».

Режиссер скончался от последствий коронавируса 5 июля. На первоначальной стадии инфекционное заболевание у мэтра протекало в легкой форме, но потом его состояние начало стремительно ухудшаться.

Источник: www.kp.ru



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