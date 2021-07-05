Пригожин о смерти Меньшова: “Он будет жив всегда”

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал смерть режиссера Владимира Меньшова. Супруг певицы Валерии заявил, что создатель картины «Москва слезам не верит» будет жив всегда.

Пригожин выразил соболезнования родным Владимира Меньшова. Он назвал его выдающейся личностью. Продюсер сожалеют, что из жизни уходят люди такого масштаба, поскольку их можно назвать цветом нации. Пригожину посчастливилось лично познакомиться с мэтром.

Выдающиеся культурные деятели навсегда останутся живы. Пригожину очень грустно, поскольку страна буквально сиротеет. В юности он не испытывал подобных ощущений, но сейчас особо остро переживает все эти события, поскольку наблюдается недостаток великих людей. Зрители продолжат видеть Владимира Меньшова в его киноработах, поэтому память о нем будет жить вечно, несмотря на то, что физически человек умер.

Владимира Меньшова не стало на 82-м году жизни. Он скончался в одной из столичных больниц от последствий коронавируса. Этот же диагноз поставлен жене режиссера Вере Алентовой. Она пребывает под наблюдением врачей. Гражданская панихида запланирована на 8 июля в Доме кино на 11 часов утра. Известно, что Меньшова похоронят в тот же день на Новодевичьем кладбище.