 

Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова

05.07.2021, 14:31, Разное
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“Приношу глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Валентиновича Меньшова”, – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Меньшов был любим миллионами зрителей. После выхода фильма “Москва слезам не верит” он стал по-настоящему народным режиссером, а его комедия “Любовь и голуби” до сих пор остается одним из самых любимых фильмов, отметил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что Меньшов отдал многие годы преподаванию во ВГИКе. Он воспитал несколько поколений талантливых режиссеров и актеров.

Уход Меньшова Володин назвал невосполнимой потерей для всех.

Режиссер скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. 17 сентября ему бы исполнилось 82 года.



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