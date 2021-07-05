 

“ЕР” внесла в Госдуму законопроект о защите водителей от необоснованных штрафов

05.07.2021, 14:30, Разное
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Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова считают, что необходимо ввести единые требования к автоматическим дорожным фото– и видеокамерам и правилам их применения. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно высказалась об этой инициативе.

Турчак отметил, что сейчас камеры фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД) автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке – в электронном виде через портал “Госуслуги”. Однако такие меры, как показывает практика, зачастую дают сбои. “Люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности”, – рассказал вице-спикер
Совфеда.

Новый законопроект поможет навести порядок при расстановке камер на дорогах, а также сделает прозрачным процедуру выставления штрафов, считают авторы инициативы. Документ уже внесен в Госдуму.

Стоит отметить, что члены “Единой России” еще в 2019 году предлагали установить четкий порядок определения мест для размещения камер фото– и видеофиксации на дорогах на законодательном уровне. По мнению депутатов, система фиксаций нарушений, которая действует по сей день, не защищена от превращения ее в инструмент зарабатывания денег.



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