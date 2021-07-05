Украинский госканал “Дом” показал карту с “российским” Крымом

Карта с “российским” Крымом появилась в сюжете под названием “Непризнанный “Спутник V”. Оценка ситуации с COVID-19 в РФ”. По словам Гончаренко, сейчас видео удалено из публичного доступа.

Телеканал на своем Facebook опубликовал заявление по поводу ситуации с картой. Авторы канала сообщили, что они выпускают программу под названием “Русский дневник”, на заставке которого изображена карта РФ. При этом на заставочном изображении Крыма нет. Однако в одном из выпусков эта заставка появилась с изображением Крыма.

“Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и, как она попала в один из выпусков, неизвестно”, – говорят журналисты.

Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный в ошибке с картой установлен, однако его имя канал не называет.

“Крым – это Украина, и канал “Дом” делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций”, – добавили на телеканале.

Руководство “Дома” также обратилось к СБУ для помощи в проведении расследования.

https://www.facebook.com/kanalDOM/posts/359904235649643

Контекст:

“Дом” – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия “Мультимедийная платформа иновещания Украины”. Он создан для объективного информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах. Вещание он начал 2 марта 2021 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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