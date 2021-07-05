 

Кулеба: Мы еще не получили конкретной даты визита Зеленского в Вашингтон

05.07.2021, 13:46, Новости дня
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“Еще даты не известны. Нам было предложено конец июля, но мы не получили еще конкретных дней, когда этот визит состоится. Впрочем, мы ждем подтверждения даты уже вскоре. Американская администрация уже активно работает с нами над подготовкой этого визита”, – сказал Кулеба.

Он рассказал, что в повестке дня визита Зеленского в Вашингтон включены вопросы “безопасности, Донбасса, Крыма, американских инвестиций в Украину и реформ”.

“Но, кроме встречи с администрацией США, еще будет много других мероприятий. Будут контакты по линии МВФ, будут встречи с общиной, с американским бизнесом. Поэтому это не просто визит к президенту Байдену – это визит в Америку в широком смысле”, – сказал Кулеба.

Контекст:

Первый разговор Зеленского и Байдена состоялся 2 апреля. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, беседа длилась около 50 минут. В Белом доме заявили, что Байден “подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму”. Также собеседники обсудили реформы в Украине и борьбу с пандемией коронавируса.

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор. Глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца. Зеленский ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Зеленский  “на высочайшем уровне “подготовлен к встрече с Байденом.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным, прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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