Появилась новая информация об июльских презентациях Huawei

Как сообщили в Huawei, на июль запланирована презентация сразу нескольких новых устройств разных видов. Впрочем, внимание экспертной среды и потребителей приковано прежде всего к новой линейке смартфонов «Р50».

Вскоре все вы ее увидите, сообщают представители Huawei. Кроме того, ожидается презентация других гаджетов, о которых официальный источник пока предпочитает умалчивать. Поэтому нам приходится здесь полагаться на инсайдерские источники.

Речь идет об умном браслете Band 6 Pro, а также о другом наручном гаджете – Children’s Watch 4X Pro, аналог которого без «Pro» уже вышел на рынок. Как известно, это умные часы для детей и их родителей, которые хотят держать под постоянным контролем окружение своих чад.