Процессоры Snapdragon 895 будут выпускать на производственных мощностях Samsung и TSMC

Как ожидается, компания Qualcomm должна представить свой новый процессор для мобильных устройств только к концу текущего года. Но данное событие обещает стать настолько громким, что в экспертной среде уже сейчас делают немало прогнозов и предположений.

Впрочем, кое-то стало известно и о планах по производству новой модели чипов. Есть информация, что его организуют одновременно на мощностях компаний Samsung и TSMC. Известно также, что производительными ядрами в данном процессоре станут Cortex-V9 Kryo 780.

Сам чип относится к поколению, которое выпускается по техпроцессу 4 нм. На сегодня это одна из самых передовых технологий, хотя в некоторых разработках уже пошли дальше, напоминают специалисты.