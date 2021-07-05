 

Процессоры Snapdragon 895 будут выпускать на производственных мощностях Samsung и TSMC

05.07.2021, 13:44, Новости дня
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Как ожидается, компания Qualcomm должна представить свой новый процессор для мобильных устройств только к концу текущего года. Но данное событие обещает стать настолько громким, что в экспертной среде уже сейчас делают немало прогнозов и предположений.

Впрочем, кое-то стало известно и о планах по производству новой модели чипов. Есть информация, что его организуют одновременно на мощностях компаний Samsung и TSMC. Известно также, что производительными ядрами в данном процессоре станут Cortex-V9 Kryo 780.

Сам чип относится к поколению, которое выпускается по техпроцессу 4 нм. На сегодня это одна из самых передовых технологий, хотя в некоторых разработках уже пошли дальше, напоминают специалисты.



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