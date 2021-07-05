Раиса Рязанова потрясена новостью о смерти Владимира Меньшова

Актриса Раиса Рязанова оказалась потрясена новостью о кончине режиссера Владимира Меньшова. Ей очень жаль, что культурный деятель успел снять так мало кинокартин.

Раиса Рязанова снималась в одной из главных ролей культового фильма «Москва слезам не верит». В ходе общения с журналистами знаменитость назвала Владимира Меньшова настоящим профессионалом своего дела, который работал с отдачей. Режиссер на площадке был довольно строгим и требовательным, но всегда старался помочь, придумывал что-то новое, подсказывал на ходу.

Владимир Меньшов за всю свою карьеру снял не очень много картин. У него были определенные задумки, но не все они стали рабочими проектами. Многое снимать и вовсе запрещали.

Рязанова считает участие в съемках фильма «Москва слезам не верит» одной из лучшей страниц в собственной биографии. Именно по этой роли актрису помнят многие зрители. Она выразила благодарность Меньшову за то, что тот предложил ей принять участие в съемках. Рязанова считает, что режиссера всем будет не хватать.

Напомним, что Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался в одной из столичных больниц в результате последствий коронавируса. Траурная церемония запланирована на 8 июля в Доме кино, похоронят мэтра в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Источник: polit.info