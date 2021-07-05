 

Раиса Рязанова потрясена новостью о смерти Владимира Меньшова

05.07.2021, 13:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Раиса Рязанова оказалась потрясена новостью о кончине режиссера Владимира Меньшова. Ей очень жаль, что культурный деятель успел снять так мало кинокартин.
Раиса Рязанова снималась в одной из главных ролей культового фильма «Москва слезам не верит». В ходе общения с журналистами знаменитость назвала Владимира Меньшова настоящим профессионалом своего дела, который работал с отдачей. Режиссер на площадке был довольно строгим и требовательным, но всегда старался помочь, придумывал что-то новое, подсказывал на ходу.

Владимир Меньшов за всю свою карьеру снял не очень много картин. У него были определенные задумки, но не все они стали рабочими проектами. Многое снимать и вовсе запрещали.

Рязанова считает участие в съемках фильма «Москва слезам не верит» одной из лучшей страниц в собственной биографии. Именно по этой роли актрису помнят многие зрители. Она выразила благодарность Меньшову за то, что тот предложил ей принять участие в съемках. Рязанова считает, что режиссера всем будет не хватать.

Напомним, что Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался в одной из столичных больниц в результате последствий коронавируса. Траурная церемония запланирована на 8 июля в Доме кино, похоронят мэтра в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Источник: polit.info



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / На севере Москвы благоустроят около 400 дворов по программе “Мой район”

08.06 / Мнение: Зрители не поняли важный посыл

24.08 / Лукашенко: 150 тысяч человек, вышедшие в центре Минска под красно-белыми флагами — это болельщики «Спартака», праздновавшие победу над «Локомотивом»

16.04 / Мнение: Почему Путин не хочет говорить с Зеленским?

06.09 / Общество: Русское православие вступает на экзотическую для себя территорию

09.03 / Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

30.09 / Рита Дакота откровенно рассказала об интимной жизни

15.07 / Мнение: Пир во время пандемии

22.09 / Тегеранский инцидент 1976 года: Иранские перехватчики и НЛО

25.02 / Мнение: Почему москвичи переезжают в Севастополь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика