Юлия Меньшова почтила память умершего отца: “Всё. Всё… всё… “

Ведущая и актриса Юлия Меньшова почтила память умершего отца Владимира Меньшова в социальной сети Instagram. Она обнародовала его черно-белые снимки.

Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции. О том, что он заразился COVID-19, стало известно неделю назад. Память отца почтила его дочь Юлия Меньшова, подписав публикацию: «Всё. Всё… всё…». В конце она оставила эмодзи в виде черного сердца.

Меньшова также поделилась кадром из фильма «Любовь и голуби». Дочь режиссера не нашла в себе сил написать длинную публикацию. На одном из опубликованных фото Владимир Меньшов машет рукой, прощаясь.

Публикация ведущей растрогала общественность. Они выразили соболезнования родственникам покойного режиссера. Больше недели Владимир Меньшов провел в одной из столичных больниц. Изначально коронавирус у него протекал в легкой форме, но постепенно поражение легких стало увеличиваться. Проститься с Владимиром Меньшовым можно будет в Доме кино 8 июля. Начало гражданской панихиды запланировано на 11 часов утра.