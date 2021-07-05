Шахназаров назвал смерть Владимира Меньшова огромной потерей для кино

Режиссер Карен Шанхахаров считает, что смерть его коллеги по цеху Владимира Меньшова является огромной потерей для кино. По его словам, создатель картины «Москва слезам не верит» был для него лучшим другом.

Шанхазаров назвал Владимира Меньшова эпохальной фигурой. Он принес соболезнования родственникам и всем русскоговорящим людям в связи с кончиной мэтра. Фильмы Меньшова формируют мировоззрения любого человека, для которого русский язык является родным.

Владимира Меньшова не стало на 82-м году жизни утром 5 июля. Неделю назад он был госпитализирован с коронавирусом. Сначала болезнь у режиссера протекала в легкой форме, но потом начала прогрессировать. Известно, что COVID-19 диагностирован и у супруги Меньшова Веры Алентовой. Она находится в одной из столичных больниц.

Прощание с Владимиром Меньшовым состоится 8 июля в Доме кино. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Источник: 360tv.ru