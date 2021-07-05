Скандалы: «На работу приходи в чулках»

Как подполковник полиции Риф Биктимиров подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным

В Челябинской области вынесен приговор по громкому делу подполковника Рифа Биктимирова, до недавнего времени занимавшего должность главы следственного отдела. Как установили следствие и суд, теперь уже бывший подполковник виновен в домогательствах к сотрудницам своего отдела, а также в изнасиловании. Его приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. Впрочем, сам Биктимиров считает это дело сфабрикованным и связывает его с другой историей: он не доложил руководству о ДТП с участием своего приятеля — начальника местного ГИБДД. А когда о случившемся все же узнали в Москве, взыскания получили все, невзирая на чины и звания. В деталях громкой истории разбиралась «Лента.ру».

Подполковник юстиции Риф Биктимиров в следственном отделе МВД «Чебаркульский» работал с 2005 года. Он не только возглавлял следственный отдел, но еще и был заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский».

В местных пабликах много писали, что в Чебаркульском следственном отделе большая текучка кадров, молодые сотрудницы часто отказывались работать у Биктимирова. Весной 2019 года стало понятно почему.

Мне просто нравится, когда женщины в чулках ходят. Ты учти, если будешь работать у меня, то на работе ты должна быть в чулках

слова Рифа Биктимирова, переданные потерпевшей по его делу

Именно в то время одна из девушек, которая пыталась устроиться в отдел к Биктимирову, написала заявление о сексуальных домогательствах. Впрочем, она честно признает, что предварительно ее вызвали на беседу в Управление собственной безопасности (УСБ), которое ищет нарушителей закона в рядах сотрудников МВД.

По ее версии, в 2017 году она пришла стажироваться в следственный отдел полиции под начало Биктимирова, и он сразу же начал давить на нее лишь за то, что до этого она стажировалась в Следственном комитете России (СКР). Практически с порога подполковник назвал ее «комитетской сукой», вел себя развязно и грубо.

Возможно, это был своеобразный «кнут», за которым, впрочем, последовал еще более сомнительный «пряник». Биктимиров, по словам девушки, обязал ее ходить на работу исключительно в чулках, а после работы — работать «на него». Иными словами, подчиненная должна была оставаться с боссом сверхурочно.

Короче, я покупаю бутылку вина и приду, буду проверять вечером. Мужа чтобы дома не было. Ты разве не знаешь, как я на работу принимаю?

слова Рифа Биктимирова, переданные потерпевшей по его делу

Однако девушка была категорически против таких визитов. Тогда Биктимиров, по ее словам, дал ей «важное задание»: вечером забрать его с вечеринки и быть готовой поехать с ним куда-то вместе. На звонок начальника в тот вечер она не ответила. Девушка посчитала, что Биктимиров был в каком-то «странном настроении», а его предложение сочла неудачной шуткой.

Две недели спустя подполковник сказал ей, что она «провалила проверку», и дорога в его отдел для нее теперь закрыта. Два года спустя после беседы с сотрудниками УСБ потерпевшая решила рассказать об этом, а следом за ней заявления о домогательствах написали еще четыре бывшие сотрудницы Биктимирова.

«Кого-то склоняли оговорить меня»

Четыре из пяти девушек заявили о домогательствах экс-начальника, который принуждал их сопровождать его в сауну или на загородные пикники. С их слов, подполковник каждый раз требовал интима, а в случае отказа грозил назначить внеочередные дежурства или завалить сложными и бесперспективными уголовными делами.

Иными словами, Биктимиров, не стесняясь, злоупотреблял служебным положением. Одна потерпевшая рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны подполковника, уже покинув его отдел.

Весной 2018 года она рассталась с Биктимировым, а в июне того же года он, по ее показаниям, ее изнасиловал

Почему потерпевшая решила написать заявление лишь год спустя после преступления, так и осталось загадкой. В июне 2019 года в отношении подполковника Биктимирова возбудили первое уголовное дело по статье 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»).

Вскоре после этого Биктимиров стал фигурантом еще четырех уголовных дел об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Не дожидаясь результатов расследования, подполковника уволили со службы с формулировкой «за превышение служебных полномочий в отношении подчиненного личного состава».

Между тем сам Биктимиров какие-либо неуставные отношения упорно отрицал. Он упирал на то, что коллектив у него в основном женский и раньше никаких жалоб со стороны подчиненных не было, как не было и конфликтов внутри коллектива.

Я никогда никого ни к чему не склонял и тем более никому не угрожал. Работа отдельно — личная жизнь отдельно. Я не знаю, о каких девушках идет речь. По разговорам в коллективе знаю, что кого-то склоняли оговорить меня

Риф Биктимиров

Вообще, изнасилование и другие статьи УК РФ, касающиеся половой неприкосновенности, всегда порождают массу версий, ведь судебные процессы по таким делам проводятся в закрытом формате. А в случае с делом Рифа Биктимирова еще и не было главных доказательств — биологических следов, ведь между предполагаемым преступлением и заявлением прошел год.

Свидетелей нет, видеозаписей и экспертизы нет — все обвинение строится лишь на показаниях потерпевшей. Следствие, по закону, тщательно оберегает потерпевших, а потому в СМИ информация о деле практически не попадает, да и сами потерпевшие не горят желанием общаться с журналистами.

Поэтому с августа 2019 года, когда подполковника Биктимирова отправили в СИЗО, и до марта 2020 года никаких новостей по его делу не было

В марте 2020 года подполковника Биктимирова перевели из СИЗО под домашний арест. По одной из версий, ему дали понять, что срок будет реальным, никаких «условок», и дали возможность провести остаток времени до приговора с семьей. Но в сентябре того же года Биктимирова вновь отправили в СИЗО.

Формальным поводом для этого стало нарушение режима: якобы кто-то видел его в городе в неположенное время и в неположенном месте. 18 июня 2021 года Рифу Биктимирову вынесли приговор: суд признал его виновным по статье 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»).

В качестве наказания по этой статье подсудимому назначили год и девять месяцев исправительных работ

Но работать не пришлось — за истечением срока давности суд тут же освободил подполковника от наказания. В то же время его признали виновным по статье 131 УК РФ («Изнасилование») и на пять лет отправили в колонию общего режима.

Кроме того, Биктимирова лишили звания подполковника юстиции, а после освобождения запретили ему занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе.

«Он умышленно устроил ДТП»

Между тем не исключено, что в уголовном деле Рифа Биктимирова сыграла роль история, никак не связанная с его неуставными отношениями. За пару месяцев до обвинений в харассменте, в апреле 2019 года, подчиненный Биктимирова — начальник ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко — пьяным попал в ДТП.

Керусенко побывал в баре на корпоративе, потом сел в личное авто и, судя по всему, поехал домой. По пути он врезался во встречный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Сразу после ДТП аварийный комиссар Марат Хуснутдинов запечатлел Керусенко на видео: по иронии судьбы, именно в его машину врезался шеф местной ГИБДД.

Судя по кадрам, которые Хуснутдинов снял на мобильный телефон, полицейский с трудом понимает, где он находится и что с ним произошло: «Что ты делаешь?» и «Какое ДТП? Что это было, Марат?» — раз за разом повторяет Керусенко.

А затем главный гаишник Чебаркуля стал оправдываться: он путанно заявлял, что его обрызгали чем-то из какого-то баллончика, что за рулем был другой человек, что ДТП вообще подстроено…

Между тем на место ДТП разбираться в ситуации в качестве представителя руководства полиции выезжал как раз Риф Биктимиров

По словам Рифа Биктимирова, до истории с тем ДТП у него не было никаких конфликтов ни с руководством, ни с участниками аварии, в том числе с аварийным комиссаром Маратом Хуснутдиновым.

У него [Хуснутдинова] есть запись самого момента ДТП, но он ее никому не показывает, так как я ему тогда начал объяснять, что он умышленно въехал в автомобиль Керусенко. Это было очевидно: он знал, откуда поедет гаишник, стоял в тени, фары включил непосредственно перед приближением автомобиля и въехал намеренно

Риф Биктимиров

«Начальник предложил мне уволиться»

У Марата Хуснутдинова есть своя версия того, что произошло на месте ДТП. По его словам, подполковник Биктимиров забрал из машины видеорегистратор и сделал так, что Григорию Керусенко своевременно не провели экспертизу на содержания алкоголя в крови.

Впрочем, у Хуснутдинова осталась запись, сделанная сразу после аварии на мобильный телефон. Он опубликовал ее в соцсетях, после чего историей с ДТП вплотную занялись правоохранительные органы.

Что касается снисходительного отношения Рифа Биктимирова к нарушителю, — возможно, дело в том, что раньше Григорий Керусенко работал в отделе у подполковника следователем по делам о ДТП, и у них давно сложились приятельские отношения. Впрочем, в истории с загадочным ДТП вообще много что строится на принципе «слово против слова».

Но видео с места аварии в данном случае было куда сильнее слов

Именно поэтому после публикации видеозаписи Григория Керусенко лишили водительских прав и должности, а его руководители получили различные взыскания, в том числе и глава МВД Челябинской области генерал-лейтенант Андрей Сергеев. Риф Биктимиров получил предупреждение о неполном служебном соответствии, поскольку не сообщил руководству о произошедшем.

Генерал Сергеев на момент аварии был в отпуске, и поскольку Риф Биктимиров не доложил о происшествии «наверх», для начальника этот скандал стал крайне неприятным сюрпризом. Неудивительно, что отношение Сергеева к Биктимирову после этого сильно испортилось.

В ГУ МВД приезжала московская проверка. Я был предупрежден о неполном служебном соответствии. Затем меня вызвали в ГУ МВД, и 28 апреля начальник главка Сергеев предложил мне уволиться. Но я отказался, так как уже получил взыскание, а дважды за одно и то же не наказывают

Риф Биктимиров

Фраза «за одно и то же» дает понять, что у генерала Сергеева в тот период времени не было никакого компромата на Биктимирова, кроме истории с ДТП.

Очень темные дела

Согласно версии Рифа Биктимирова, он никого не насиловал, ни к кому не приставал, а потому единственное, чем смогли его взять, — «шитым» уголовным делом. Правда, свою невиновность всячески пытался доказать и его приятель Керусенко.

Но спасти свою репутацию Керусенко так и не удалось. В марте он попался за езду без прав — ему дали пять суток ареста. А меньше чем через месяц Керусенко отправили на два года в колонию-поселение за превышение должностных полномочий.

Как установило следствие, в 2015 году Керусенко закрыл глаза на ДТП с пострадавшими и отказал в возбуждении уголовного дела, хотя виновник ДТП был очевиден

Из-за этого два пострадавших, получившие тяжкий вред здоровью, без возбужденного уголовного дела лишились права на возмещение причиненного вреда.

Отказ в возбуждении дела Керусенко выносил более десяти раз, пока не истекли сроки давности по делу. И, самое важное, Керусенко тогда как раз был следователем и работал под началом подполковника Биктимирова. И именно последний давал разрешение на вынесение этих отказов в возбуждении.

Теперь оба бывших полицейских, которых связывали дружеские отношения, отправились на зону за грехи прошлого. До приговора суда Риф Биктимиров был под стражей почти два года, это время вычтут из его пятилетнего срока. Уже через три года лишенный звания подполковник сможет выйти на свободу — правда, на службу в полицию он не сможет вернуться уже никогда.

Леонид Микуляк