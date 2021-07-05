 

Володин призвал сделать все необходимое для защиты исторической памяти

05.07.2021, 13:36, Разное
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В мероприятии приняли участие депутаты ГД Виктор Заварзин и Игорь Станкевич, советник президента Владимир Васильев и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Володин напомнил, что маршал Куликов прошел всю войну. Он был депутатом Госдумы, руководил комитетом по делам ветеранов.

“Мы чтим его память. Через такие примеры мы должны осознать, что обязаны защитить страну, историческую память и сделать все, чтобы Россия развивалась”, – сказал спикер ГД.

Володин отметил, что музейный комплекс на месте Ржевской битвы активно развивается. “Мы стоим на месте, где погибло более миллиона человек. Важно это осознать и делать все, чтобы сохранить память о них”, – сказал председатель Государственной Думы.

Он призвал участвующие в избирательной кампании политические силы помнить о недопустимости популизма и радикализма, которые могут нанести большой вред стране.

“Память о тех, кто погиб, должна быть сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство”, – уверен спикер.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил председателя Госдумы за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Виктора Куликова.



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