Назван регион России с самыми большими доходами населения

Российские социологи проанализировали соотношение среднего уровня доходов населения к стоимости фиксированной корзины товаров в разных регионах страны. На основе полученных данных эксперты присвоили им рейтинг.

Список неожиданно возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, ставший единственным регионом, где средние доходы жителей более чем в три раза выше набора товаров. Второе место занял Ненецкий автономный округ, а Москва расположилась лишь на третьей позиции. Напротив, последние две строчки рейтинга занимают Республика Алтай и Республика Тыва, сообщает Ura.ru.