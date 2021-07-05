 

Назван регион России с самыми большими доходами населения

05.07.2021, 13:36, Разное
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Российские социологи проанализировали соотношение среднего уровня доходов населения к стоимости фиксированной корзины товаров в разных регионах страны. На основе полученных данных эксперты присвоили им рейтинг.

Список неожиданно возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, ставший единственным регионом, где средние доходы жителей более чем в три раза выше набора товаров. Второе место занял Ненецкий автономный округ, а Москва расположилась лишь на третьей позиции. Напротив, последние две строчки рейтинга занимают Республика Алтай и Республика Тыва, сообщает Ura.ru.



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