Мнение: Достижения и провалы

В Якутии введено посещение любых госорганов по любому вопросу только по QR-коду. С учетом того, что якутские власти рапортуют о 20% вакцинации, четыре пятых населения лишены возможности решать текущие проблемы.

Пока до такого не дошла даже Москва, хотя уж кто-кто, а Собянин строит бараки и подъезды к печам крематория – любо-дорого посмотреть.

Причина рвения, возможно, не в ковиде вообще и не в борьбе с ним. К якутским властям в последнее время все больше претензий по поводу катастрофических темпов распространения пожаров, чему способствует и жаркое лето, и колоссальные вырубки тайги нашими китайскими партнерами. Вырубленная тайга – это высушенные болота. А как раз болота и являются естественной преградой для распространения пожаров, так как обеспечивают водный баланс территории. Нет болот – огромные площади лишаются воды, пересыхают мелкие речки и ручьи. В таких условиях резко возрастают риски пожаров, что и происходит.

Но якутские власти здраво рассудили, что провал в одной области можно перекрыть достижениями в другой. Как можно карать якутскую власть, если она с таким рвением решает государственную задачу по закалыванию населения живой водой от Гинцбурга?

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