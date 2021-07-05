Белла Хадид, Джоан Смоллс, Тина Кунаки и другие на показе Вирджила Абло в Париже

Вчера в Париже состоялся модный показ осенне-зимней коллекции бренда Off-White. Креативный директор марки Вирджил Абло представил свой взгляд на гардероб главных модниц мира в грядущем “холодном” сезоне. Цветовая палитра изделий дизайнера снова доказала, что осень будет яркой: в коллекции бренда сплошь ярко-оранжевый, синий электрик, а также цветная лакировання кожа и капля белого.

Коллекция получила название Laboratory Of Fun (“Лаборатория веселья”). По словам дизайнера, за прошлый год он переосмыслил бренд и видит его теперь иначе.

Я писал в своем дневнике, что Off-White должен быть взрослым. Меня расстраивает, когда я не чувствую эволюции, – заявил он.

Звездой модного шоу стала Белла Хадид: она дважды вышла на подиум – сначала в коротком платье-бандо синего цвета, а закрыла показ в его “вечерней”, парадной версии. Также Вирджил Абло доверил продемонстрировать свои творения Джоан Смоллс, Кэндис Свейнпол, Эмбер Валетте, Бьянке Балти, Амалии Варелли и другим. А в зрительном зале сидели Тина Кунаки, Карин Ройтфельд и многие другие.

Тина Кунаки Белла Хадид Тина Кунаки Белла Хадид и Вирджил Абло Джоан Смоллс Эмбер Валетта Белла Хадид Вирджил Абло и M.I.A. Бьянка Балти Белла Хадид