Белла Хадид, Джоан Смоллс, Тина Кунаки и другие на показе Вирджила Абло в Париже
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Вчера в Париже состоялся модный показ осенне-зимней коллекции бренда Off-White. Креативный директор марки Вирджил Абло представил свой взгляд на гардероб главных модниц мира в грядущем “холодном” сезоне. Цветовая палитра изделий дизайнера снова доказала, что осень будет яркой: в коллекции бренда сплошь ярко-оранжевый, синий электрик, а также цветная лакировання кожа и капля белого.
Коллекция получила название Laboratory Of Fun (“Лаборатория веселья”). По словам дизайнера, за прошлый год он переосмыслил бренд и видит его теперь иначе.
Я писал в своем дневнике, что Off-White должен быть взрослым. Меня расстраивает, когда я не чувствую эволюции, – заявил он.
Звездой модного шоу стала Белла Хадид: она дважды вышла на подиум – сначала в коротком платье-бандо синего цвета, а закрыла показ в его “вечерней”, парадной версии. Также Вирджил Абло доверил продемонстрировать свои творения Джоан Смоллс, Кэндис Свейнпол, Эмбер Валетте, Бьянке Балти, Амалии Варелли и другим. А в зрительном зале сидели Тина Кунаки, Карин Ройтфельд и многие другие.
Тина КунакиБелла ХадидТина КунакиБелла Хадид и Вирджил АблоДжоан СмоллсЭмбер ВалеттаБелла ХадидВирджил Абло и M.I.A.Бьянка БалтиБелла Хадид
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