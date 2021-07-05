Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой на смерть отца

“Все. Все… Все…” – написала она.

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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

“Самые глубокие соболезнования”, – написала в комментариях актриса Юлия Высоцкая.

“Ваш отец – гений. Был, есть и будет! Юлия, примите мои соболезнования”, – отреагировала актриса Мария Кожевникова.

“Юля, прими самые глубокие соболезнования от всей нашей семьи! Это потеря для всех нас”, – заявил шоумен Максим Галкин, супруг певицы Аллы Пугачевой.

“Владимир Меньшов – в душах и сердцах нескольких поколений, миллионов людей… Соболезнования вашей семье”, – прокомментировала телеведущая Яна Чурикова.

Контекст:

О смерти Владимира Меньшова стало известно 5 июля.

Юлия Меньшова – его единственная дочь. Ее мать – супруга режиссера – актриса Вера Алентова.

Владимир Меньшов родился в 1939 году в Баку. Самые известные фильмы Меньшова – “Любовь и голуби” (1984 год) и “Москва слезам не верит” (1979). За работу над последним получил “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. Меньшов также сыграл более 100 ролей в кино.

В 2003 году Меньшов стал членом “Единой России”, в 2018-м был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В 2014 году режиссер поддержал аннексию украинского Крыма Россией. В интервью российской газете “Аргументы и факты” он заявил, что после Крыма России следовало “брать Донбасс”. Также сообщалось, что Меньшов передал 1 млн рублей писателю и политруку одного из батальонов группировки “ДНР” Захару Прилепину.

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