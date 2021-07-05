 

Путин и Лукашенко вошли в новый список “врагов свободной прессы” от “Репортеров без границ”

05.07.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всего в списке 37 глав стран и правительств. Путин и Лукашенко регулярно становятся участниками этого списка уже на протяжении около 20 лет.

В этом году Лукашенко оказался в списке среди прочего из-за задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, давления на портал TUT.BY, а также из-за многочисленных случаев задержания и пыток в отношении журналистов, освещающих протесты из-за прошлогодних президентских выборов.

Внесение Путина в список RFS связано с законом об иностранных агентах, под который в этом году попало популярное издание “Медуза”. Также “Репортеры без границ” отмечают, что дружественные к Путину бизнесмены регулярно выкупают независимые медиа. Кроме того, в последнее время десятки журналистов в РФ подвергались насильственным арестам и произвольным задержаниям во время освещения акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Новичком в списке стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Он попал в перечень, в частности, из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. Он неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

Также в этом списке в качестве “врага прессы” впервые фигурирует президент Бразилии Жаир Болсонару. “Репортеры без границ” говорят, что его “воинственная и грязная риторика” против СМИ с начала пандемии “усилилась в десять раз”.

В перечень впервые попал премьер-министр одной из стран Евросоюза – глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Журналисты называют его сторонником “нелиберальной демократии”, который с возвращения во власть в 2010 году неоднократно подрывал плюрализм и независимость СМИ.

С полным списком “врагов свободы прессы” можно ознакомиться здесь. В него вошли преимущественно лидеры стран третьего мира – президенты Египта, Ирана, Сирии, Никарагуа, Уганды и других. Также свою позицию в списке продолжает удерживать президент Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Названы самые популярные в РФ 5G-смартфоны

01.08 / МИД объяснил, чем обернется желание восточноевропейских стран принять у себя войска США

17.01 / Спецслужбы проверят лиц, которых боевики готовят к “возвращению” – Арестович

05.03 / Россия заблокировала переговоры ТКГ по миру на Донбассе – Ермак

20.04 / Лопес обнародовала в сети первое фото после расставания с Родригесом

10.07 / Против Порошенко открыто еще четыре уголовных производства

08.05 / В одном из округов Великобритании победителя выборов определили броском монеты

25.05 / Данные о розыске Тихановской исчезли из базы МВД России

03.12 / “Угрожала следователю магическими способностями”. Полиция объявила подозрение блогеру Алене Лоран

16.11 / Оппозиция на митинге в Армении потребовала отставки Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика