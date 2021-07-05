На Всемирной Фольклориаде в Уфе выведен новый штамм коронавируса

НИИ Вирусологии им. Д. И. Ивановского официально подтвердил появление «башкирского» штамма коронавируса. Его удалось получить в ходе VI Всемирной Фольклориады в Уфе благодаря рекордному количеству стран-участниц.

На Фольклориаду-2021 собрались представители 57 стран мира, а также всех регионов России. Только артистов в Уфу прибыло более полутора тысяч. 4 июля, во второй день фестиваля, представители Книги Рекордов Гиннесса зафиксировали сразу два мировых рекорда – самый большой хоровод по количеству участников и хоровод из представителей самого большого количества стран.

«В хороводе, который собрали в это воскресенье в парке «Ватан», кружилось 2700 человек из 57 стран. Они представляли 71 национальность. Ничего подобного в мире ещё не было. Рекорд зафиксирован», – заявил представитель Книги Гиннесса в России Станислав Коненко.

Каждая из 57 национальных команд привезла в Уфу наиболее жизнеспособный штамм коронавируса из своей страны. Участники намеренно не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию, чтобы в ходе обмена вирусом выжил и размножился наиболее сильный из них. В понедельник образцы доставили на секвенирование в НИИ Ивановского и вирусологи тут же обнаружили «башкирский» штамм.

«Учёные сообщили, что характеристики контагиозности и смертоносности нашего штамма превосходят индийскую Дельту+. До 10 июля этот штамм получат все участники Фольклориады и развезут по миру, чтобы прославить Уфу в веках!», – радуются в Оргкомитете.

Новый штамм назвали «Ватан Уфаньский» в честь места, где он был выведен.

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