Названа дата презентации смартфона Oppo Reno6 Z

Как стало известно из авторитетных инсайдерских источников, новая модель смартфона Oppo Reno6 Z должна быть официально представлена публике 21 июля сего года.

Аппарат построен на платформе Dimensity 800U. И в нем обеспечена поддержка связи пятого поколения. Впрочем, последний факт уже мало кого удивит, ведь поддержка 5G в новых моделях гаджетов за последнее время стала уже обыденным явлением.

Также источники сообщают, что в смартфоне установлен экран размером 6,43 дюйма по диагонали, обеспечивающий качество изображения в стандарте Full HD+. Прямо на дисплее будет и сканер отпечатков пальцев. А емкость аккумулятора составит чуть более 4100 мАч. Не очень-то много, но вполне достаточно.