Специалисты рассказали о важности витамина K

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05.07.2021, 12:48, Разное
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Специалисты напомнили, что нехватка витаминов может нарушать баланс в организме и вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Они напомнили о важности витамина K и о продуктах, которые стоит включить в рацион.
Витамины приносят организму огромную пользу, но мало кто обращает внимание на витамин K, хотя он очень важен для профилактики заболеваний сердца и легких. Этот витамин считается жирорастворимым и хорошо усваивается с жиросодержащей пищей. Некоторые медики сообщают, что он способствует поддержке иммунитета, и чтобы исключить нехватку компонента, необходимо ввести в рацион продукты, где он содержится – это мясо курицы, свинина, желток яйца, молочные продукты, шпинат, брокколи и брюссельская капуста.

Витамин K очень необходим для легких и сердца, так как предохраняет от потери эластичности мышц сердца и диафрагмы. Если артерии гибкие и прочные, то кровь активно поступает к нужным органам. Также компонент оберегает от определенных воспалительных процессов, которые вызваны оксидативным стрессом, при котором случаются повреждения нервных тканей.

Также витамин защитит от свертывания крови, так как при высоких показателях появляются варикозы и тромбозы. Во время терапии таких состояний доктора часто говорят о нехватке витамина K. Благодаря компоненту кальций и минералы усваиваются лучше всего, поэтому укрепляется и костная ткань. Как отмечают специалисты, благодаря витамину K снижаются риски появления остеопороза.

Источник: profile.ru



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