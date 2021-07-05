Прототип нового искусственного сердца проходит клинические испытания

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05.07.2021, 12:48, Разное
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Учеными Техасского института сердца проводятся клинические испытания нового искусственного сердца от BiVACOR. Установка устройств BiVACOR была осуществлена для пациентов, которые уже перенесли операцию по пересадке сердца. До этого испытания этих аппаратов производились на животных.
По сообщениям интернет-портала fbm.ru, где ссылаясь на Science Focus утверждается, что в сердце от Bivacor находится титановая камера, внутри которой установлен ротор. Вращаясь, он прокачивает кровь по всему организму. Разработал устройство ученый Дэниел Тиммс.

Создателями прибора отмечается, что принцип действия сердца от Bivacor кардинально отличается от человеческого сердца, оно является двухсторонним. Поток крови вначале протекает из правой стороны, которая меньше, в легкие, где происходит насыщение кислородом, после чего следует в область более крупной и мощной левой стороны, которая гонит кровь по всему телу. Сердца от Bivacor посылают кровь в два направления при помощи крутящегося диска, который имеет разную форму по двум сторонам. Ритм сердца у человека среднего возраста составляет шестьдесят – сто ударов в минуту, тогда как диск в сердце от Bivacor производит вращение со скоростью порядка 1600 – 2400 вращений в минуту.

Прототипы изготовленных на заказ устройств, адаптированных согласно анатомическим размерам пациентов, установили и проверили, смогут ли они исправно функционировать перед тем, как производить имплантацию настоящих донорских сердец. В настоящее время специалисты работают над тем, что бы осуществить первое испытание на людях.

Источник: fbm.ru



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