Эксперты назвали продукты, провоцирующие сердечные заболевания

Эксперты сообщили, что постоянное употребление определенных продуктов приводит к болезням сердца и даже сердечным приступам. К такой пище отнесли рис, макароны и хлеб, который готовят на белой муке.

Регулярное лакомство блюдами из рафинированного зерна повышает риски болезней сердца, способствуя негативным переменам в сосудах. Если есть много хлеба, макарон и риса, то у людей появляется высокий риск формирования налета на стенках артерий и сосудов, что снижает их способности хорошо сокращаться. Такое нарушение усиливает склонность людей к сердечным приступам, вызывающихся атеросклерозом – состоянием, когда артерии забиты жировыми бляшками. При таких процессах происходит ухудшение прохода крови по сосудам, они делаются жесткими и повреждаются. Также может возникнуть ишемическая болезнь сердца.

Жировые компоненты на стенках артерий возникают от пищи из рафинированного зерна, все это превращается в сахар и сохраняется в организме в виде жира. При этом увеличивается жир на животе, который, как говорят исследования, взаимосвязан с болезнями сердца.

Исследователи Университета Саймона Фрейзера в Канаде сообщают, что в продуктах из такого зерна отсутствует большая часть белка, а также от половины до 2/3 и больше питательных веществ. Специалисты добавили, большое число очищенного зерна в меню связывают с высокими рисками заболеваний сердца. Они призывают сократить число рафинированной пищи и отдать предпочтение цельному зерну с отрубями. Работу опубликовали в The British Medical Journal.

Источник: www.medikforum.ru