Мнение: Бадахшан
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Талибан контролирует теперь почти полностью провинцию Бадахшан. Фактически за сутки более 1000 военнослужащих афганской армии бежали на таджикскую территорию.
Таджикский президент Рахмонов беседовал по телефону с афганским президентом Гани, который пообещал решить проблему массового бегства военных на таджикскую территорию, но будем откровенны – Гани в лучшем случае контролирует здание своей резиденции, и не более того.
Обвал и коллапс власти в Афганистане приобретает неконтролируемый характер. Не знаю, повторится ли ситуация с выходом американцев из Сайгона, когда последних эвакуируемых снимали вертолетами буквально с крыши американского посольства, но обстановка всё ближе к этому.
Афганские чиновники (гражданские и военные) больше обеспокоены задачами собственной эвакуации из страны, чем борьбой с талибами. Ситуация развивается крайне стремительно.
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Источник: Эль Мюрид
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