 

Мнение: Бадахшан

05.07.2021, 12:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Талибан контролирует теперь почти полностью провинцию Бадахшан. Фактически за сутки более 1000 военнослужащих афганской армии бежали на таджикскую территорию.

Таджикский президент Рахмонов беседовал по телефону с афганским президентом Гани, который пообещал решить проблему массового бегства военных на таджикскую территорию, но будем откровенны – Гани в лучшем случае контролирует здание своей резиденции, и не более того.

Обвал и коллапс власти в Афганистане приобретает неконтролируемый характер. Не знаю, повторится ли ситуация с выходом американцев из Сайгона, когда последних эвакуируемых снимали вертолетами буквально с крыши американского посольства, но обстановка всё ближе к этому.

Афганские чиновники (гражданские и военные) больше обеспокоены задачами собственной эвакуации из страны, чем борьбой с талибами. Ситуация развивается крайне стремительно.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / Мнение: Видеосолянка. 08.06.2021

20.05 / Студенты-добровольцы начали тушить пожары в Тюменской области

28.05 / Jeep Commander снова поддразнил; скоро дебютировать в мире

21.05 / Леди Гага впервые рассказала о беременности в результате изнасилования

22.12 / Мнение: Навальный сделал заложниками собственных детей. Хотите такого президента?

12.08 / Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис рассказал о тяготах жизни в Лондоне

21.04 / Нехватка сна в среднем возрасте – фактор риска деменции в будущем

07.01 / Мнение: Stalin Doner

10.12 / Иисус Христос был инопланетянином, а Вифлеемская звезда – космическим кораблем

09.03 / Kyodo: В Японии на полную мощность заработал самый быстрый в мире суперкомпьютер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика