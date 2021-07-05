Британский дипломат перепутал Замбию с Зимбабве на похоронах экс-президента

Замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Даддридж перепутал Замбию с Зимбабве, выступая с речью на похоронах первого замбийского президента Кеннета Каунды, сообщила The Daily Telegraph.

Отмечается, что на государственной церемонии прощания с Каундой, состоявшейся 2 июля в столице Замбии Лусаке, Даддридж зачитал письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II, в которой первый президент республики был охарактеризован как «великий человек, африканский герой и высокочтимый друг Соединенного Королевства».

«Он помог покончить с апартеидом в Южной Африке и был привержен Содружеству наций», – передает ТАСС слова замглавы британского МИД. Он добавил, что «сегодня Великобритания оплакивает уход Каунды вместе с его семьей, народом Зимбабве и в целом всем миром».

Даддридж был назначен заместителем министра иностранных дел Великобритании, курирующим отношения со странами Африки, в январе 2020 года. С 2005 года он является депутатом британского парламента от ныне правящей Консервативной партии.

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