 

Танцуют все – Личное мнение

05.07.2021, 12:26, Разное
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С огромным удивлением наблюдала на этих выходных, как веселятся жители обеих столиц.

В Петербурге, например, танцуют все:

https://t.me/lenamiro/9155
Видео: Телеграм

Стрелка Васильевского острова. Ревут байки. Гремит музыка. Танцуют и молодые, и старые.

В Москве ситуация ничуть не лучше. На Патриарших — жара:


Фото: МК

С одной стороны, как бы нельзя ничего. С другой, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.

Нет, лично я только за то, чтобы люди уже наконец-то выдохнули от этой всей пандемии. Кто — привился бы. Кто — переболел пару раз.

Но я не понимаю тогда смысла действующих ограничений. То есть, под крышу ресторана без метки зайти нельзя, зато можно менять по 10 партнёров во время танца.

Потные люди тесно прижаты друг к другу. Или так коронавирус не передаётся?

Так ведь передаётся. Ещё как передаётся.

Ответьте честно: как вы относитесь к ограничениям сейчас? Устали? Надоело? Считаете их нужными для себя?

Источник: Лена Миро



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