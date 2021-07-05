Танцуют все – Личное мнение
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С огромным удивлением наблюдала на этих выходных, как веселятся жители обеих столиц.
В Петербурге, например, танцуют все:
https://t.me/lenamiro/9155
Видео: Телеграм
Стрелка Васильевского острова. Ревут байки. Гремит музыка. Танцуют и молодые, и старые.
В Москве ситуация ничуть не лучше. На Патриарших — жара:
Фото: МК
С одной стороны, как бы нельзя ничего. С другой, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения.
Нет, лично я только за то, чтобы люди уже наконец-то выдохнули от этой всей пандемии. Кто — привился бы. Кто — переболел пару раз.
Но я не понимаю тогда смысла действующих ограничений. То есть, под крышу ресторана без метки зайти нельзя, зато можно менять по 10 партнёров во время танца.
Потные люди тесно прижаты друг к другу. Или так коронавирус не передаётся?
Так ведь передаётся. Ещё как передаётся.
Ответьте честно: как вы относитесь к ограничениям сейчас? Устали? Надоело? Считаете их нужными для себя?
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Источник: Лена Миро
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