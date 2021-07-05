Windows после десяти

Microsoft вернулся к дизайну Apple 2001 года, и это отличная новость.

В конце июня Microsoft представила общественности новый релиз операционной системы Windows под номером 11. Публичный выпуск ОС запланирован на 20 октября 2021 года. Как и полагается компьютерному гику с 30-летним стажем я новинку сразу же установил и протестировал. Теперь делюсь впечатлениями и выводами с читателями «Новой».

Фото: Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Windows 11 появилась на свет шесть лет спустя после выхода Windows 10 (15 июля 2015). Для сравнения, Apple за тот же период создал шесть новых релизов своей MacOS (2015 — El Capitan, 2016 — Sierra, 2017 — High Sierra, 2018 — Mohave, 2019 — Catalina, 2020 — Big Sur) и можно не сомневаться, что в 2021 году появится очередная инкарнация яблочной ОС. При этом в 2015 году доля MacOS на мировом рынке компьютеров составляла 11%, а в 2021 году… тоже 11%. Всё остальное как занимала, так и продолжает занимать Windows (шумовой эффект, создаваемый Linux, можно смело игнорировать — это не операционная система для пикейных жилетов).

Надо сказать, что девиз «Не частить!» Microsoft использовала с момента рождения Windows 1.0 20 ноября 1985 года. Последующие версии выходили не чаще раза в 2-3 года и такой расклад устраивал всех вплоть до 24 августа 2001 года, когда компания преодолела, наконец, изначально порочную архитектуру своей операционной системы и подарила пользователям Windows XP.

Компьютерные энтузиасты приняли новую ОС с восторгом и были явно настроены на «Verweile doch, du bist so schön!» (остановись мгновенье, ты прекрасно), однако

Microsoft уже вошла в раж и упорно штамповала новые релизы, каждый из которых только ухудшал предыдущий.

Трагедия наметилась в 2006 году, когда миру явили провальную Windows Vista, и окончательно усугубилась в 2012 — с Windows 8.

Поучительно сравнить политику обновлений Microsoft с тем, как развивала свою операционную систему Apple.

В основе современной линейки MacOS лежит релиз версии Х Cheetah, который появился на свет почти одновременно с Windows XP (24 марта 2001). MacOS X стал революционным прорывом по сравнению с неустойчивой MacOS 9, поэтому Стив Джобс резонно решил не искать добра от добра, а совершенствовать то, что уже есть.

Apple выпускала обновления MacOS с неизменной регулярностью раз в год, однако ничего радикально не меняла в интерфейсе и отлаженном функционале успешной операционной системы. Все ключевые элементы оставались там же, где они находились в первой версии MacOS Cheetah, при этом шрифты становились красивее, графика окон — изысканнее, а к привычным функциям и приложениям добавлялись бонусом новые плюшки, которые неизменно вызывали восторг у преданной армии поклонников Apple.

Microsoft избрала совершенно другую тактику. Каждый новый релиз Windows заставлял меня заново перечитывать биографию Билла Гейтса на предмет выявления в ней российских корней: создавалось впечатление, что этот человек пришел в мир, чтобы сначала всё до основания разрушить, а потом начинать уже что-то строить. И всякий раз — с чистого листа. Предположительно — чтобы всем было лучше. Но почему-то постоянно выходило наоборот.

В 2015 году у революционеров из Microsoft, похоже, притупился свербящий зуд улучшайзинга, потому что из явленной миру Windows 10 куда-то улетучился почти весь революционный хлам, которым разработчики терзали пользователей на протяжении предыдущих 9 лет. Уплыли в небытие полупрозрачные и тормозящие систему элементы интерфейса Aero, отступил террор User Account Control (UAC), прекратилось изнасилование адовым интерфейсом Metro. Насколько это еще было возможным, Windows 10 вернула операционную систему обратно к первозданной концепции Windows XP.

Windows 10 стала компромиссом, примирившим, похоже, всех пользователей этой ОС. Слегка «подсобила», конечно, и сама Microsoft: в апреле 2014 года компания прекратила поддержку Windows XP, а в январе 2020 — Windows 7, двух самых популярных и распространенных релизов.

В итоге сложился негласный консенсус: Windows 10 — это максимум, что можно выжать из архитектуры данной ОС, поэтому — PLEEEESE! — не нужно больше ничего менять и улучшать! И оставьте — PLEEEESE! — всё, как есть!

Microsoft продержалась шесть лет. Не устраивала потрясений, не вносила радикальных изменений, а только кропотливо и обстоятельно латала дыры и баги, доведя, в конце концов, свою операционную систему до уровня, сопоставимого с MacOS.

Похоже, однако, что шесть лет — это крайний срок для терпения революционера. В пресс-релизе, приуроченном к запуску Windows 11, Microsoft успокаивает пользователей: новая ОС лишь продолжает традицию Windows 10. А если кому-то что-то померещится, клятвенно обещаем, что в ближайшие 10 лет точно ничего радикально менять не будем, лишь — развивать то, что уже имеется.

В 2015 году компания говорила аккурат то же самое и про Windows 10 — это, мол, «the last Windows». Всякий, кому довелось протестировать новую операционную систему, не даст мне соврать: Windows 11 — это очередной большевистский переворот. Воистину: революционер — это не профессия, а призвание.

Я установил новую ОС в VMware Workstation (это, кстати, единственная виртуальная машина, сумевшая распознать Windows 11) и глазам своим не поверил. Пару раз даже протер… Нет, не ошибся: это же Cheetah, операционная система Apple, вышедшая ровно двадцать лет назад!

Дело не столько в том, что все управление, включая кнопку «Пуск» перенесли в центр нижней панели (фирменный знак MacOS X), сколько в очаровательно закруглённых оконных уголках, каких на «форточках» испокон веков не водилось!

Сказать, что Windows 11 мне понравилась, значит ничего не сказать. Новая ОС Microsoft в эстетическом отношении выглядит сказочно, особенно в сравнении с тем, что было последние 20 лет. И не важно, что визуально мы получили MacOS — подражание совершенству не зазорно и похвально. За отсутствие адовых «живых плиток» Metro — отдельное исполать разработчикам Fluent Design, которые настояли на новой эстетике.

В Windows 11 теперь есть т.н. «Виджеты», которые отображают новости, спорт, погоду и финансы от MSN. Где-то я такое уже видел… Ах да, впервые они появились в MacOS Tiger в 2005 году. Правда потом Apple от них отказалась.

А еще в Windows 11 можно запускать приложения для Android. На мой взгляд это замечательная и очень полезная фича. О необходимости интеграции десктопа и мобильной платформы говорил еще Стив Джобс на презентации MacOS Lion в 2010 году. Начиная с MacOS Mojave интеграция мобильных приложений iOS в десктопные операционные системы Apple идет полным ходом.

Не подумайте только, что я пытаюсь принизить достижения разработчиков Microsoft и возвысить — Apple. Мои личные отношения с обеими операционными системами вполне демократичные. В 2009 году, после 17 лет использования Windows, я эмигрировал на MacOS, где комфортно проработал полные 9 лет. Затем, в 2018 году, в очередном порыве возмущения по поводу превращения MacOS в филиал Большого брата, я сменил Macbook Pro на Dell XPS 9570 и вернулся на Windows.

Почертыхавшись с месяц-другой, как водится, пообвык, смирился, расслабился и поныне получаю удовольствие. При этом макбук лежит рядом, всегда под рукой, хотя нужды особой в нем не испытываю. Возвращаться на MacOS не планирую, особенно, после катастрофы с Big Sur.

Читателя, наверняка, больше всего волнует вопрос: стоит ли переходить на новую Windows 11 или можно смело оставаться на привычной «Десятке»? Отвечаю: это вопрос исключительно эстетического вкуса. Если вас устраивает то, как выглядит Windows 10, никакого смысла в апгрейде не вижу. Если вы хотите хотя бы визуально приобщиться к MacOS, самой совершенной пользовательской операционной системе в мире, то, конечно, осенью обновите компьютер. Тем более, что апгрейд будет бесплатным.

Нужно, однако, четко понимать, что никакой фейслифтинг никогда не превратит «Ладу» в «Астон Мартин». У операционной системы Windows в отличие от MacOS X, совершенно чудовищная генетика, а именно: Реестр — объединенная иерархическая база данных, в которую свалены параметры и настройки всех устанавливаемых сторонних приложений; связанная с подобной архитектурой муторная процедура «установки» приложений; беззащитность перед вирусами; потребность в «драйверах» устройств из-за отсутствия унификации компьютерного железа и его совместимости с ОС Windows; и так далее почти до бесконечности.

Самое же главное, на мой взгляд, преимущество MacOS перед Windows — это программное обеспечение сторонних разработчиков.

Когда в 2009 году я уходил на «Мак», соотношение программ в пользу Windows было, как минимум, 100 к 1. Сегодня ситуация радикально изменилась. По моим ощущениям на Windows разработка нового софта сторонними разработчиками прекратилась практически полностью: доминирование софта, написанного для MacOS, сегодня тотальное.

В любом случае, перед пользователями стоит непростая дилемма. На одну чашу весов можно положить все очевидные преимущества MacOS и Macbook перед Windows и любыми «форточными» ноутбуками. На другой же чаше возлежит политика Apple по превращению своих компьютерных и мобильных устройств в инструмент тотального слежения за пользователями. Куда сливается вся собранная о каждом метре перемещения и о каждом произведенном за «макбуком», «айфоном» и «айпадом» телодвижении пользователя, остается только догадываться.

Справедливости ради нужно сказать, что и Windows уверенно движется в том же направлении. Просто редмондские ребята еще не достигли такого совершенства в деле продвижения Ангсоца, как их коллеги из Купертино. Думаю, это лишь вопрос времени.

Но тут ничего не попишешь: уже несколько лет весь род homo sapiens обитает в дистопии Нового мирового порядка. Это наша общая реальность, к которой нужно либо приспосабливаться, либо учиться ей как-то незаметно противодействовать.

Сергей Голубицкий, журналист, автор проектов minoa.biz и vcollege.biz

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