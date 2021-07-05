Энрике Иглесиас поделился новым фото с близнецами от Анны Курниковой

В воскресенье, 4 июля, в США праздновали День независимости. В этот день многие знаменитости поделились с поклонниками яркими летними снимками, в том числе из семейного архива. Новое фото с детьми опубликовал и Энрике Иглесиас – и хотя для него и Анны Курниковой Америка не считается родиной, они уже много лет живут с детьми в Майами и считают побережье вторым домом.

На снимке он и трехлетние близнецы Николас и Люси резвятся в бассейне на яхте. Подписчики предположили, что мама малышей, Анна Курникова, осталась по ту сторону камеры, а также заметили, что Люси больше нравится фотографироваться, чем ее брату Николасу. Кстати, новое селфи с младшей дочкой Машей Энрике выложил в Instagram совсем недавно – чуть больше двух недель назад.

Энрике Иглесиас с Николасом и Люси

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились 20 лет назад – в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль, и с тех пор не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. Сейчас у 46-летнего Энрике и 40-летней Анны трое детей: трехлетние двойняшки и годовалая дочь Маша. С детьми знаменитые родители общаются на трех языках – папа говорит с малышами на английском и испанском, а мама, помимо международного языка, использует и русский. Об этом стало известно из короткого видео, которым Анна Курникова поделилась в день рождении Маши.

В третий раз они стали родителями 30 января прошлого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – первым эти кадры опубликовал испанский HOLA!. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери.

Энрике с дочкой Машей