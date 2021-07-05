Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили друг друга с 22-й годовщиной свадьбы

Они известны, богаты (два года назад их состояние оценивалось в один миллиард долларов) и, в отличие от многих знаменитостей, уже 24 года счастливы вместе, из которых 22 – в официальном браке. Виктория и Дэвид Бекхэм вместе со своими детьми и собаками – воплощение крепкой семьи и настоящей команды, в которой все поддерживают друг друга. Офицеры Ордена Британской империи, Бекхэмы одинаково хорошо смотрятся и на королевских мероприятиях, и на светских вечеринках, в Лондоне и на Манхэттене, гармонично выглядят и в вечерних нарядах, и в простых джинсах и футболках. В минувшие выходные супруги отметили годовщину брака и поздравили друг друга в социальных сетях. Дэвид опубликовал серию совместных фото с женой, в том числе и архивных, отметив, что даже спустя годы они по-прежнему практикуют дабл-дрессинг (double dressing) – то есть одеваются в схожем стиле, вплоть до цвета одежды.

22 года спустя наши наряды как и раньше сочетаются. С годовщиной! Очень тебя люблю, спасибо тебе за то, что подарила мне таких замечательных детей, с которыми мы тоже можем носить одинаковое, – подписал фотографии Дэвид.

Виктория же собрала видеокадры с мужем разных лет в трогательный ролик и коротко написала

Люблю тебя, Дэвид! С годовщиной, – написала миссис Бекхэм.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Бекхэмы чтут разные традиции, а эту особенно, и поздравляют друг друга почти каждый год. В прошлогоднем поздравлении Дэвид вспомнил, как встретил женщину всей своей жизни:

Где-то 23 года назад я сидел в комнате с Гари Невиллом, а по телевизору шел концерт Spice Girls, я обернулся к нему и сказал: “Мне нравится эта девушка в маленьком черном комбинезоне”. Кто бы мог подумать, что спустя время мы отпразднуем 21 год в браке и будем воспитывать четырех прекрасных детей. Спасибо и с годовщиной, я люблю тебя, – подписал поздравительное видео 2020-го Дэвид.

Судьбоносная встреча будущих супругов случилась во время одного из футбольных матчей. На скамейку болельщиков Викторию “затащила” ее коллега по группе Spice Girls Мел Си, которая, в отличие от “Пош Спайс”, очень любила спортивные мероприятия (ее прозвище – “Спортивная Спайс”). Посмотреть в тот вечер действительно было на что, а точнее, на кого. Как позднее признавались Бекхэмы, искра между ними пробежала с первого взгляда. На момент встречи Дэвид уже успел увидеть самую шикарную “перчинку” по телевизору и мечтал о личном знакомстве. Мел Си, которая привела ее на тот самый матч, потом вспоминала бурную реакцию Виктории на появление молодого и симпатичного игрока под номером “7” :

После того как все закончится, мы пойдем и познакомимся с ним. Мне плевать на то, какой он игрок, ты только посмотри, как он фантастически выглядит. За одно это его уже можно полюбить, – сказала тогда Виктория. Знакомство, как свидетельствуют очевидцы, было неловким, оба очень смущались, но уже во время второй встречи Виктория дала Дэвида свой номер телефона. Хотя родители в обеих сторон не были в восторге от такого союза, молодые люди меньше чем через год после знакомства объявили о помолвке. Свадьбу пришлось отложить, потому что летом 1998 года стало известно, что Виктория ждет первенца. Эта новость оказалась шокирующей, ведь до этого врачи убеждали Викторию, что никогда не сможет иметь детей.

Дэвид Бекхэм, 1996 год Виктория Адамс, 1996 год

Сейчас у пары четверо детей – три сына и дочь – 22-летний Бруклин, 19-летний Ромео, 16-летний Круз и Харпер, которой 10 июля исполнится 10 лет. Историю любви Виктории и Дэвида Бекхэм читайте здесь.