Тышкевич считает, что миграционный кризис в Литве – “неприятный сюрприз”, организованный Лукашенко

“По состоянию на сегодня для граждан из части государств упростили механизм получения виз, существенно ослабили контроль в приграничной зоне и есть демонстративное поведение белорусских пограничников – они якобы не успевают отреагировать на срабатывание автоматической системы сигнализации о нарушении границы. […] В результате, как только началось политическое противостояние, Лукашенко решил сделать неприятный сюрприз соседнему государству”, – сказал аналитик.

Он подчеркнул, что миграционный кризис в Литве – “это результат нарочито демонстративного бездействия белорусской стороны”.

“Раньше с точки зрения предотвращения миграционных потоков было несколько барьеров – выдача виз на посещение Беларуси, режим так называемой приграничной зоны (иностранцы могли находиться в 30-километровой зоне только по спецпропускам), и третье – непосредственно контроль”, – объяснил Тышкевич.

Контекст:

Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. По данным пограничной службы, поток нелегальных мигрантов увеличился в 11 раз в этом году по сравнению с прошлым.

3 июля в ведомстве рассказали, что за два дня пограничники в Друскининкае задержали 179 иностранцев, которые нелегально пересекли границу с Беларусью, в одном случае пришлось открыть предупредительный огонь. Всего в этом году в Литву пытались попасть 938 нелегальных мигрантов из Беларуси, почти в 12 раз больше, чем в прошлом. В основном это были граждане Ирака, рассказали литовские пограничники.

В связи с увеличением потока нелегальных мигрантов из Беларуси кабинет министров Литвы 2 июля решил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. Власти страны на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

Кроме того, министерство внутренних дел Литвы и другие ведомства обсуждают вопрос возведения забора на границе с Беларусью для уменьшения масштабов нелегальной миграции оттуда.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

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