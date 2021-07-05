“Для развлечения”. Хакер взломал соцсеть команды Трампа в день ее запуска

Под атаку попали ряд именитых американцев, которые или находились в команде Трампа, или публично его поддерживали. В частности, пострадали аккаунты бывшего госсекретаря США Майка Помпео, экс-советника Трампа Стивена Бэннона, члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, телеведущего Харлана Хилла, экс-губернатора Аляски Шона Парнелла.

Также пострадал поддерживающий Трампа телевещатель Newsmax и официальная странница поддержки самой соцсети.

Все профили этих учетных записей были изменены, чтобы отображать одно и то же сообщение: “@JubaBaghdad был здесь 🙂 ^^Освободите Палестину^^”.

Учетные записи были впервые взломаны 4 июля около 8.30 по североамериканскому восточному времени (16.30 по Киеву), и большинство профилей вернулись в свое прежнее состояние уже спустя полтора часа.

Хакер под ником JubaBaghdad в комментарии изданию взял ответственность за взлом соцсети на себя. Отвечая на вопрос, зачем он это сделал, хакер сказал, что это было “просто для развлечения” и что это было легко с технической точки зрения.

Business Insider также отмечает, что в первый день запуска соцсети ее наводнили порнографическими изображениями и гифками. Пользователи спамили первый пост платформы графическими хентай-видео и изображениями лица американского политика Хиллари Клинтон, прифотошопленными на обнаженное тело женщины.

Контекст:

1 июля начался бета-тест соцсети Gettr. Ее возглавил бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. В качестве консультанта в ней работает и бывший директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Тим Мерто.

Новая интернет-платформа позиционирует свою миссию как “борьбу с культурой отмены” и продвижение здравого смысла. Соцсеть заявляла, что займется “защитой свободы слова, борьбой с монополиями в соцсетях и созданием настоящего рынка идей”.

Функционал Gettr во многом напоминает Twitter: там можно публиковать сообщения (ограничение – 777 символов) и видео продолжительностью до трех минут, организовывать прямые трансляции и пользоваться хештегом. Кроме того, Gettr позволяет импортировать сообщения из Twitter.

Gettr запустили после того, как Трампа навсегда забанили в Twitter, а также временно заблокировали в Instagram и Facebook.

Трамп после этого заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

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