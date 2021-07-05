Зеленский назвал свою главную цель на посту президента Украины

“Главный национальный интерес – это мир на нашей земле, и это моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – наивысший приоритет нашей работы”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что аннексия Крыма Россией является “вызовом для всего демократического общества”.

“Формирование сильного фронта страны – это задание каждого дипломата, это личное задание министра иностранных дел, и мое задание тоже”, – добавил Зеленский.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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