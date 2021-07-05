 

“Виден пирожок”, “Какой конфуз”, “Мощная женщина”. Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат

05.07.2021, 11:58, Новости дня
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“Прекрасный выходной! Но без шпагата он невозможен! А вы как проводите время?” – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на снимок.

“Вот пупок натянула! Под диафрагму залез! Настя, ну е-мое, ну как так-то?” – спросила rinavitalina.

“Какой конфуз”, – отреагировала lad7675.

“Пупок подтянули до сисек, а что с рожей ничего не сделали?” – поинтересовалась veneranazmeeva_off.

“И виден пирожок. Шикарно”, – написала ma.sha5385.

“Мощная женщина. Нужно ближе снимать”, – заявил shepordd.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.

Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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