Названы простые способы проверить яйца на свежесть

Журналисты издания «Аль-Джазира» рассказали, как не ошибиться при покупке яиц. Как оказалось, есть простые способы проверки данного продукта на свежесть.

Качество пищи имеет огромное значение для здоровья любого человека. Пригодность продуктов питания к употреблению определяется как их составом, так и свежестью. Однако не всегда при их покупке в супермаркете или на рынке есть возможность получить точную информацию о дате производства. Журналисты издания «Аль-Джазира» опубликовали материал, в котором объяснили правила выбора яиц.

Проверить такой товар перед приготовлением можно простыми и доступными способами. Следует помнить, что средний срок хранения яиц составляет в обычных условиях 28 дней. Когда именно они были изготовлены, производитель пишет на упаковке. Советы экспертов пригодятся, если такие данные не предоставлены или товар не упакован в отдельные коробки.

В первую очередь, можно провести несложный тест, яйцо следует положить в стакан с водой и увидеть, что произойдет с ним далее. Свежее яйцо сразу же пойдет ко дну, если же продукт испорчен, он останется на поверхности воды и не утонет. О несвежести данного товара свидетельствует и резкий запах, при разбитии яйца его желток имеет странный цветовой оттенок. В перечисленных случаях, как пишет «Политэксперт», лучше отказаться от приема яиц в пищу.

Источник: politexpert.net