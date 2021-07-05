 

Ученые рассказали, почему некоторые люди ощущают только легкие симптомы COVID-19

05.07.2021, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые Стэнфордского университета сообщили, что влияние коронавирусов защищает от тяжелых течений SARS-CoV-2. Специалисты выяснили, специальные иммунные клетки больных с легким COVID-19 показывают отличия предыдущих контактов с коронавирусами.
После основного столкновения с вирусами наученные T-киллеры затихают и переводятся в режим памяти, но остаются на страже на протяжении долгих лет. Отследить T-киллеров труднее, чем узнать уровень антител, а еще труднее разобраться, какой патоген оказывал действие на клетки.
SARS-CoV-2 – 7-мой коронавирус, который поражает человечество. Условно безопасны 4 из них и считаются основой эпизодов болезни. Но остальные (SARS, MERS и сейчас SARS-CoV-2) отвечают за самые тяжелые всплески вирусов.

Работа, которую опубликовали в Science Immunology, предоставляет ответы, отчего дети меньше чувствительны к тяжелому течению COVID-19. Разработки ученых продемонстрировали, что частота контактов с коронавирусами у детей играет важную роль в понижении тяжести болезни, и новые данные подтверждают такую теорию.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Названа цель визита Лаврова к Лукашенко: Почтальон Путина

24.06 / В Норвегии 50% пациентов до 30 лет испытывает долгосрочные последствия легкого COVID-19

12.11 / Война: Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах?

01.06 / Чтобы одежда гармонировала со стилем: как выбрать модную ткань для летнего наряда

18.06 / Володин подвел итоги работы Госдумы VII созыва

08.02 / В Санкт-Петербурге машина вылетела в Фонтанку

20.05 / Ирина Безрукова рассказала, как жестко отказала похотливому режиссеру

25.07 / Иван Ургант показал подросших дочерей

05.06 / Пушков ответил на жалобы Украины на Запад из-за Крыма: У нее все виноваты в ее собственной бездарности

11.05 / «30 лет назад»: Глызин показал, как выглядели молодые Маликов и Ветлицкая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика