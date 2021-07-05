Ученые рассказали, почему некоторые люди ощущают только легкие симптомы COVID-19

Ученые Стэнфордского университета сообщили, что влияние коронавирусов защищает от тяжелых течений SARS-CoV-2. Специалисты выяснили, специальные иммунные клетки больных с легким COVID-19 показывают отличия предыдущих контактов с коронавирусами.

После основного столкновения с вирусами наученные T-киллеры затихают и переводятся в режим памяти, но остаются на страже на протяжении долгих лет. Отследить T-киллеров труднее, чем узнать уровень антител, а еще труднее разобраться, какой патоген оказывал действие на клетки.

SARS-CoV-2 – 7-мой коронавирус, который поражает человечество. Условно безопасны 4 из них и считаются основой эпизодов болезни. Но остальные (SARS, MERS и сейчас SARS-CoV-2) отвечают за самые тяжелые всплески вирусов.

Работа, которую опубликовали в Science Immunology, предоставляет ответы, отчего дети меньше чувствительны к тяжелому течению COVID-19. Разработки ученых продемонстрировали, что частота контактов с коронавирусами у детей играет важную роль в понижении тяжести болезни, и новые данные подтверждают такую теорию.

Источник: ufatime.ru