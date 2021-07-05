 

Эксперты рассказали о преимуществах видеокарт и их ценах

05.07.2021, 11:54, Разное
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Эксперты техноиндустрии рассказали о преимуществах тех, или иных видах видеокарт. Вместе с перечислением характеристик и марок девайсов специалисты назвали цены на них.
Видеокарта позволяет пользоватся компьютером более разносторонне. Чем качественнее это комплектующее, тем выше показатели и возможности при работе с самыми энергоёмкими и графически сложными приложениями. Специалисты сферы высоких технологий перечислили преимущества видеокарт. Самым доступным подобным устройством можно назвать GIGABYTE GeForce GT 710. Эта карта принадлежит к категории самого начального уровня, однако здесь есть и поддержка работы с тремя дисплеями одновременно. Причем один из мониторов при этом может иметь 4К-разрешение. Современные игры девайс с такой видеокартой не осилит, но если в планах пользователя нет гейминга, то гаджет стоимостью 4,5 тысячи рублей будет хорошим приобретением.

Phoenix GeForce GTX 1050 Ti производства тайваньской компании ASUS вышла уже давно, однако и сейчас на нее все ещё остаётся стабильный спрос. Это компактный и тихий в работе гаджет, кроме того, отличающийся низким энергопотреблением. Конкурировать с последними моделями видеокарта не сможет в том числе и из-за слабого адаптера. Ценник на нее составит примерно 17 тысяч рублей.

Самой актуальной на сегодняшний день в списке оказалась модель GeForce GTX 1660 Ti OC 6G от бренда GIGABYTE. При цене в 47 тысяч рублей, эта видеокарта имеет возможность увеличения продуктивности за счёт повышения частоты работы. При этом стоит отметить, что из-за майнинга криптовалют, в котором эта модификация используется особенно часто, как сообщают «Народные новости России», ее стоимость в последнее время выросла.

Источник: nation-news.ru



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