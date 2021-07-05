 

DN – не шампанское, а игристое вино — Moët Hennessy пригрозила остановить поставки в Россию из-за нового закона

05.07.2021, 11:52, Новости дня
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Крупный производитель шампанского Moët Hennessy пригрозил остановить поставки этого товара в Россию, поэтому гурманам следует насладиться им, пока есть такая возможность, пишет Dagens Nyheter. Причиной такого решения компании стал новый закон, согласно которому слово «шампанское» будет применяться только к российским напиткам, в то время как бутылки из одноимённой провинции отныне классифицируются как «игристые вина».


Reuters

Российским гурманам стоит насладиться шампанским, пока оно у них есть — ведь вскоре в стране может возникнуть дефицит этого французского напитка, пишет Dagens Nyheter.

Поспешить россиянам стоит по той причине, что крупный производитель шампанского Moët Hennessy, который входит в концерн LVMH, пригрозил прекратить поставки этого товара в Россию. Об этом заявило подразделение компании на территории страны.

Остановить поставки алкогольный гигант может из-за того, что в пятницу президент РФ Владимир Путин одобрил новый закон, который подразумевает, что слово «шампанское» будет относиться только к российским винам, в то время как вина из французского региона Шампань, пользующиеся спросом по всему миру, будут отныне именоваться «игристым вином».

«Я могу подтвердить, что мы получили подобное письмо (от Moët Hennessy. — ИноТВ)», — сообщил гендиректор дистрибутора AST Леонид Рафаилов.

При этом, как отмечает газета, в ЕС слово «шампанское» является защищённым обозначением региона происхождения, и поэтому в союзе его можно применять только к винам из одноименного региона.

Винный консультант Анна Чернышова не вполне понимает, зачем был принят этот закон.

«Как им здесь дать задний ход? Ведь это шампанское любят очень многие чиновники», — отметила она.



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