 

Скандалы: День металлурга

05.07.2021, 11:50, Разное
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В России подписали закон об отмене требований о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортёров

Новая норма вступила в силу уже 1 июля. Таким образом, экспортёры товаров, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим, больше не будут обязаны зачислять полученную выручку на российские счета. Проще говоря, полученные деньги они смогут оставлять за рубежом. Новому разрешению наверняка обрадовались многие. Так, не возвращать деньги в Россию смогут продавцы золота (в прошлом году его вывезли на 18,5 млрд долларов), а также экспортёры чёрных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков) и металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов). Продажа металлов по итогам прошлого года принесла вдвое больше, чем торговля золотом – 35,5 млрд долларов. Наконец, третьими бенефициарами смягчения режима валютного контроля стали экспортёры зерна (они в прошлом году выручили за границей 8,21 миллиарда).

(фото: pxhere.com)

Всего же, как оценили эксперты, новый закон затронет 160 млрд долларов экспортной выручки, отмечая, что всё это грозит сказаться на устойчивости курса рубля. Кроме того, компании-экспортёры станут просто наращивать валютную выручку и, вместо того чтобы инвестировать её в развитие производства в России, держать доллары и евро на зарубежных счетах. При этом необходимость отмены требований о репатриации валютной выручки обосновывали тем, что это-де создаёт для компаний существенные административные барьеры. Впрочем, приводится и другая версия. Только недавно для металлургов ввели экспортную пошлину на их продукцию, чему те были крайне не рады. И нынешнее смягчение валютного контроля похоже на «пряник» после «кнута» – мол, мы у вас заберём немного денег, зато оставшиеся вы сможете не возвращать в Россию.

Татьяна Нижегородская



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