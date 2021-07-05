Скандалы: День металлурга

В России подписали закон об отмене требований о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортёров

Новая норма вступила в силу уже 1 июля. Таким образом, экспортёры товаров, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим, больше не будут обязаны зачислять полученную выручку на российские счета. Проще говоря, полученные деньги они смогут оставлять за рубежом. Новому разрешению наверняка обрадовались многие. Так, не возвращать деньги в Россию смогут продавцы золота (в прошлом году его вывезли на 18,5 млрд долларов), а также экспортёры чёрных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков) и металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов). Продажа металлов по итогам прошлого года принесла вдвое больше, чем торговля золотом – 35,5 млрд долларов. Наконец, третьими бенефициарами смягчения режима валютного контроля стали экспортёры зерна (они в прошлом году выручили за границей 8,21 миллиарда).

Всего же, как оценили эксперты, новый закон затронет 160 млрд долларов экспортной выручки, отмечая, что всё это грозит сказаться на устойчивости курса рубля. Кроме того, компании-экспортёры станут просто наращивать валютную выручку и, вместо того чтобы инвестировать её в развитие производства в России, держать доллары и евро на зарубежных счетах. При этом необходимость отмены требований о репатриации валютной выручки обосновывали тем, что это-де создаёт для компаний существенные административные барьеры. Впрочем, приводится и другая версия. Только недавно для металлургов ввели экспортную пошлину на их продукцию, чему те были крайне не рады. И нынешнее смягчение валютного контроля похоже на «пряник» после «кнута» – мол, мы у вас заберём немного денег, зато оставшиеся вы сможете не возвращать в Россию.

Татьяна Нижегородская