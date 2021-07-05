 

Россиян ждет подорожание лекарств – подробности

05.07.2021, 11:48, Разное
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Неутешительный прогноз озвучили специалисты “Промсвязьбанка”. По их словам, стоимость препаратов увеличится как минимум на 8% и таким образом превысит инфляцию, которая, предположительно, составит 5%. Цены на лекарства растут на фоне пандемии коронавируса.

Президент компании “Активный компонент” Александр Семенов рассказал, что основными причинами подорожания препаратов в России являются рост цен на контейнерные перевозки сырья и снижение курса рубля, что сказывается на стоимости импортных и отечественных лекарств.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов назвал прогноз “Промсвязьбанка” даже оптимистичным, сообщает телеканал “360”. Эксперт пояснил, что в период с января по май 2021 года лекарства в стране подорожали почти на 8%.

Ранее исследовательский холдинг “Ромир” обнародовал результаты анализа стоимости препаратов в России. Специалисты изучили данные чеков около сорока тысяч россиян. Как выяснилось, в апреле этого года цены на лекарства увеличились по сравнению с мартом на 1,24%. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Как передает “Коммерсантъ”, тогда цены на лекарства выросли на 9,8%.



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