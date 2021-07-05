Мнение: Ковидная теория вероятности

Из рубрики "Читатели пишут".

Читатели "Рупора Тоталитарной Пропаганды" прислали два больших материала с просьбой опубликовать – один в поддержку обязательной вакцинации, другой скорее против нее. Каждый достаточно развернуто постарался изложить свою позицию.

У вас есть возможность самим оценить, кто из них более убедителен в своей аргументации.

Задачник по ковидной теории вероятности.

Задача 1.

Вася Пупкин утверждает, что никто из его знакомых не болел ковидом.

С какой вероятностью Вася – врун, болтун и хохотун?

Учесть, что

А) население России 145 000 000 человек

Б) количество знакомых у Васи 300 человек

В) переболело ковидом в России 5 300 000 человек (это по официальной статистике, сделаем вид, что она правильная. На самом деле – больше)

Ответ:

с вероятностью 0.9999859 (99.99859%) Вася – врун, болтун и хохотун.

Решение:

1. Вероятность, что какой-нибудь один знакомый Васи не переболел ковидом:

P1 = (1 – 5 300 000 / 145 000 000) = 1- 0.0366 = 0.9634 (96.34%)

2. Вероятность, что никто из Васиных знакомых не переболел ковидом:

P2 = P1^300 = 0.000014 (0.0014%)

3. Вероятность, что Вася врун, болтун и хохотун:

P3 = 1 – P2 = 0.999986 (99,9986 %)

Четыре девятки! Вася – рафинированный врун, болтун и хохотун.

Задача 2.

Лена Головач утверждает, что среди её знакомых никто не умер от ковида.

Можно ли верить Лене?

Учесть, что

А) население России 145 000 000 человек

Б) количество знакомых у Лены такое же как у Вас – 300 человек

В) за время эпидемии в России избыточная смертность составила 500 000 человек (считаем, что все из них померли от ковида).

Ответ:

Лене можно верить, в отличие от Васи.

Решение:

Аналогичным образом, как в задаче 1, получаем, что вероятность, что никто из знакомых Лены не умер от ковида – 0.645 (64.5%).

Да, так бывает.

Задача 3.

Вася Пупкин где-то услышал, что от прививки бывает страшная писецома с закупорками сосудов, от которой умирают. И поэтому решил не прививаться.

Что можно сказать о когнитивных способностях Васи?

Учесть, что:

А) Британские ученые установили, что эпидемия закончится, когда переболеют или будут привиты 60% населения. И в этом случае мы доверяем британским ученым.

Б) Сейчас в России привиты или переболели («с антителами») 30% населения.

В) Российская чудо-вакцина имеет эффективность 90%

Г) Как часто от неё возникает писецома – не опубликовано. Однако, у похожей импортной вакцины писецома возникает с частотой 5 случаев на миллион. (Берем эту частоту, на самом деле, СпутникV скорее всего получше будет)

Д) Вероятность летального исхода, если случился ковид – 0.5 % (0.005)

Е) Вероятность летального исхода, если случилась писецома – 50 % (0.5)

Ответ:

Вася – умственно отсталый. Его когнитивные способности не позволяют осилить теорию вероятностей в рамках школьной программы.

Решение:

Если Вася не привьётся (как он и собрался):

1. Среди 70% населения «без антител» до окончания пандемии заболеют или будут привиты 30% (от населения).

2. Так как Вася прививаться отказывается, то он заболеет с вероятностью: P1 = 30 / 70 = 0.429 (42.9%)

3. А умрет Вася от ковида с вероятностью: P2 = P1 * 0.005 = 0.00214 (0.214%)

Или: шансы умереть у Васи один к 467.

Если бы Вася привился

1. Прививка снижает риск заболеть в 10 раз (если считать, что эффективность вакцины против смерти от ковида, такая же как против заболевания. На самом деле, чем тяжелее случаи рассматриваем, тем эффективность выше). Тогда

2. С вероятностью P3 = P1/10 = 0.0429 (4.2%) Вася всё равно заболеет.

3. А с вероятностью P4 = P3* 0.005 = 0.000214 (0.0214%) Вася всё равно умрет от ковида, даже привитым.

4. Кроме того, у Васи есть риск умереть от писецомы. Писецома у Васи возникнет с вероятностью P5 = 5 / 1 000 000 = 0.000005 (0.0005%).

5. И умрет Вася от писецомы с вероятностью P6 = P5 * 0.5 = 0.0000025 (0.00025%).

6. Итого, в этом случае вероятность умереть (от писецомы из-за прививки или от ковида) у Васи равна:

P7 = P4 + P7 (формула не очень точная, но в данном случае применима, из-за малости вероятностей).

Или: P7 = 0.000214 + 0.0000025 = 0.0002165 (0.02165%)

Или: шансы умереть от писецомы после прививки или ковида один к 4619.

Как видим,

А) шансы у привитых в десять раз лучше (на самом деле, даже больше – так как прививка защищает от смерти лучше, чем от заболевания)

Б) Риск умереть от писецомы очень слабо влияет на риск умереть – основной риск умереть остается от ковида, даже при такой высокой эффективности прививки.

Задача 4.

Вася живет с пожилой и больной бабушкой и отказывается прививаться и прививать бабушку.

Бабушка из дома не выходит и общается только с Васей.

Учесть условия и результаты решения предыдущих задач, а также:

А) Если кто-то заболел, то живущие с ним в одном доме заболевают с вероятностью 0.5 (50%)

Б) Бабушка находится в группе повышенного риска, и для неё вероятность умереть, в случае заболевания, равна 0.5 (50%)

Вопрос: любит ли Вася бабушку или замыслил недоброе?

Ответ:

Возможно, Вася замыслил недоброе, но с учетом его когнитивных способностей (см. Задачу 3), точно ответить нельзя.

Решение:

1. Вася заболеет с вероятностью P1 = 0.429 (42.9%). См. решение Задачи 3.

2. Бабушка заболеет с вероятностью P2 = P1 * 0.5 = 0.2145 (21.45%)

3. И умрет от ковида с вероятностью P3 = P2 * 0.5 = 0.1073 (10.73%)

4. Вася всячески повышает вероятность получить наследство. По злому умыслу или по глупости – сиё науке неизвестно.

(с) mentalagressor

* * *

О ковиде, прививках, масках … со стороны тех, кого власти слушать не хотят.

Делюсь своими мыслями по поводу статьи «Упущенный шанс черных штурмовиков». Если считаете возможным напечатать – прошу напечатать. Свое право на текст – отменяю. Если решите продолжить поднятую вами тему, можно наряду с лучшими комментариями напечатать и это.

О ковиде, прививках, масках … со стороны тех, кого власти слушать не хотят.

Сразу оговорюсь:

1. я – не антипрививочник (считаю, что прививки от проверенных и опасных болезней (оспа, туберкулез … ) делать надо особенно детям.

2. Я не считаю, что вируса (тот который ковид) нет. Вирус есть. Да – вирус более серьезный, да – вирус более опасный чем другие болезнетворные вирусы гриппа.

Кроме того я – грамотный, читающий, анализирующий, самостоятельный взрослый человек. Полагаю, что таких как я немало и хотел бы, чтобы мое мнение было услышано теми, кто принимает серьезные решения. К сожалению лица принимающие решения не хотят нас слышать и поэтому принимают «плохие», неправильные решения.

Но если вдруг перед принятием серьезного решения, затрагивающего ни много ни мало, а судьбы миллионов граждан России, то есть затрагивающих судьбу всей моей страны – России, «высокие» лица решать узнать аргументированное мнение людей, то пожалуйста – вот мои рассуждения по указанному поводу. Эти рассуждения основаны на информации, озвученной в разное время должностными лицами России.

Информация.

1. Существует где-то две сотни разновидностей вируса гриппа. Наш «ковид» – это еще одна разновидность болезнетворного вируса. Более опасная разновидность? Согласен! Но это всего лишь разновидность, которая лечится медицинскими методами. Обычный грипп лечится за одну неделю (плюс еще неделя необходима для восстановления). Ковид (если хорошо заболел) лечится месяц (или две недели на лечение и две недели на восстановление). Есть разница? Есть – но разница несущественна. И ради этой разницы нет необходимости а). привлекать полицию, штрафовать (то есть помощью государственного насилия обирать людей), пугать, стращать; б). останавливать работу предприятий …, то есть наносить серьезный ущерб экономике страны.

2. Что такое прививка? Это когда в твой организм добавляют вирусов, ослабленных вирусов – но все равно вирусов. В течение своей жизни человек встречается с массой различных болезнетворных вирусов, его организм вырабатывает к ним определенный иммунитет. Зачем человека подвергать еще одной опасности, зачем ему еще один вирус? Если организм взрослого человека смог за свою жизнь справиться с многими вирусами, то он сможет победить и вирус ковида (а медицина поможет).

Допускаю, что молодым людям прививки и другие меры защиты более нужны чем людям взрослым, встретившим на своем веку уже немало вирусов. Статистика подтверждает, что более привержены вирусам именно молодые люди (но не дети).

Аргументы говорят за то, что вирус ковида – это проблема медицинская, а не полицейская.

Сравнение ковида с опаснейшими болезнями типа оспы, холеры – не корректно. Ведь нет показаний к тому, что получив вирус (вдохнув его) человек сразу заболеет в отличие от чумы, оспы ….

Имеющиеся аргументы против добавления в свой организм вирусов ковида в виде прививки:

– После прививки можно заболеть, – прививка не дает антитела против ковида, – сама прививка может явиться причиной заболевания … .

И главное. Нам – людям власти сообщают только часть информации, которая им удобна для принятия жестких мер. Но не дают нам полной информации. Кроме числа заболевших (за некоторую дату) я хотел бы знать число выздоровевших (так подозреваю, что число выздоровевших равно числу заболевших), знать число умерших (желательно от разных болезней – никто не отменял болезни печени, почек, сердца, легких и пр.). А то вся повестка заполнена только ковидом, хотя специалисты бьют тревогу и по поводу роста других заболеваний (особенно психических, на фоне нагнетания проблемы).

Еще раз подчеркну: ковид – это проблема медицинская, а ее делают проблемой полицейской. Допускаю, что медикам надо добавить денег. Сколько добавить денег на медицину? Миллиард, триллион, биллион? Не хватает больничных коек? Добавить. Маленькая зарплата у медработников? Добавить!

Не могу понять почему из-за медицинской проблемы нужно «мордовать» население России? Ведь народ возмущен постоянными угрозами штрафов.

К примеру. Сообщают. В Москве вчера заболело 5 тысяч человек. Сегодня заболело 6 тысяч человек. И что? В ответ нужно остановить/уничтожить экономику страны? А если завтра заболеет 10 тысяч?

Как заболело 5-6-10 тысяч человек, так и они же выздоровеют. И ничего особенного не произойдет! Стихийного бедствия не будут! Медицина решит проблему. Может быть увеличится число умерших, а может и не увеличится. Так ранее в Москве умирало в день около 350 человек. Умирали тихо, в больницах, своих квартирах. А что сделали из этого сейчас? Понятно, что если свезти в одно место 350 гробов и еще показать «картину» – то это впечатлит.

Можно предположить, что вся эта акция может быть кому-то выгодна. Но это уже другая тема.

Вывод. Обращаю внимание общества и государства на то, что это проблема медицинская, а не полицейская и что данной медицинской проблеме уделяется слишком уж непропорционально большое внимание.

(с) Алексей Иващенко.

—