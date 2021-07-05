В Москве собрались увековечить память Меньшова

Память режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве, Мосгордума поддержит предложения, если они поступят, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Талантливейший человек, очень яркий, интересный, правдивый, честный, искрений человек в творчестве и во всем, что он делал. Один из первых наших оскароносцев, педагог великолепный. Конечно, память его будет увековечена, предложения, я думаю, будут поддержаны любые», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Отвечая на вопрос, будет ли это и в виде памятной таблички, он ответил: «Конечно, и место хорошее, и дом хороший, так что вне всякого сомнения».

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса.