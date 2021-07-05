 

В Москве собрались увековечить память Меньшова

05.07.2021, 11:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Память режиссера Владимира Меньшова будет увековечена в Москве, Мосгордума поддержит предложения, если они поступят, сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Талантливейший человек, очень яркий, интересный, правдивый, честный, искрений человек в творчестве и во всем, что он делал. Один из первых наших оскароносцев, педагог великолепный. Конечно, память его будет увековечена, предложения, я думаю, будут поддержаны любые», – передает РИА «Новости» слова Герасимова.

Отвечая на вопрос, будет ли это и в виде памятной таблички, он ответил: «Конечно, и место хорошее, и дом хороший, так что вне всякого сомнения».

Ранее стало известно, что Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / Зеленский обвинил Россию в блокировке КПВВ “Счастье” и “Золотое”

04.05 / Президент Киргизии решил подписать проект новой конституции страны

29.04 / В Германии заявили о планах быстро ввести в строй «Северный поток – 2»

10.05 / Жители и депутаты Ровенской области захватили храм УПЦ

20.07 / “Циничное и демонстративное пренебрежение международного права”. МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в оккупированный Крым

05.04 / Кремль прокомментировал передвижения военных в Ростовской области

06.06 / WSJ – «Китай должен заплатить» — Трамп потребовал от Пекина «репараций» за COVID-19

26.12 / Экс-главу Petropavlovsk незаконно посадили в камеру к обвиняемым в убийстве

25.12 / В “Европейской солидарности” заявили, что не поддержали бюджет Киева на 2021 год из-за коррупционных рисков

29.10 / Алиев создал временную спецадминистрацию в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика