Мнение: Почему Россия теряет программистов

Программисты, техническая элита России, прозябают в бедности. Прожиточный минимум в Петербурге для трудоспособного населения — 13 тысяч рублей. Посмотрите на скриншот — программисту предлагают на 500 рублей меньше прожиточного минимума, всего лишь 12,5 тысяч. Видимо, недостающую сумму придётся ежемесячно выпрашивать у жены или у родителей.

Вот ссылка на вакансию, если кто-то сомневается в скриншоте:

https://spb.superjob.ru/vakansii/veduschij-inzhener-programmist-34655739.html

Если вы подумали, будто речь идёт о каком-нибудь стажёре, которому за счастье получить опыт работы и бесплатно, спешу огорчить. Речь идёт даже не о старшем программисте, а о тимлиде, руководителе группы разработчиков. Разумеется, от соискателя требуются и опыт работы, и профильное высшее образование.

Офис фирмы расположен у метро Чернышевская, в самом центре города. Это солидное предприятие, так что вы можете сами вообразить, за какие копейки работают программисты в стартапах и в маленьких фирмах.

А вот, для сравнения, вакансия водителя. Водители в городе в почёте, так что платят им вдесятеро больше, уже 120 тысяч рублей:

https://spb.superjob.ru/vakansii/voditel-ekspeditor-33358190.html

Требования минимальные — опыт работы 1 год, испытательный срок 1 месяц. Есть разные плюшки типа фирменной спецодежды, обучения, корпоративной мобильной связи и скидок на продукцию компании.

Разительный контраст с программистами, верно? Простой водитель в Петербурге может без труда содержать двух-трёх личных программистов, чтобы они, к примеру, помогали с информатикой его детям или писали скрипты для игры в танчики.

Такое возможно только в России. В США, к примеру, программисты получают по 180 тысяч долларов в год:

https://habr.com/ru/news/t/545502/

В переводе на рубли получается 13 миллионов. Огромная для россиян сумма. Программист с зарплатой в 12,5 тысяч рублей не сможет столько заработать за всю свою жизнь, даже если устроится на работу в 22 года, сразу после института, а на пенсию выйдет в 80 лет.

Водители в США, разумеется, получают значительно меньше. Это неквалифицированный труд, он стоит меньше.

Не стоит удивляться, что Россия стремительно теряет программистов, которые или эмигрируют, или переходят на нормально оплачиваемые позиции водителей и курьеров. Стоит удивляться другому: что с такими зарплатами в России кто-то на Западе верит ещё в наивные сказки про русских хакеров.