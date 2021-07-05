 

Мнение: В Кремле работал, в тюрьме сидел…

05.07.2021, 11:20, Разное
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Политики Владимир Рыжков и Сергей Митрохин, правозащитники Марина Литвиновичи и Андрей Бабушкин, журналисты «Новой газеты» Борис Вишневский и Ирек Муртазин… Что нас объединяет? Все мы кандидаты в депутаты Госдумы, выдвинутые партией «Яблоко» (подробности).

Иду на выборы по Приволжскому округу №26, в которую входят Вахитовский и Привожский районы Казани, а так же Елабужский, Мамадышский, Кукморский, Балтасинский, Рыбно-Слободинский, Лаишвеский и Сабинский районы Татарстана.

Прекрасно понимаю, что Татарстан – это аномальная электоральная территория, что «контрольные цифры» итогов выборов и протоколов, скорей всего уже определены. Но я потому и иду на выборы, чтобы доказать, что жители Татарстана – это не стадо баранов, которое уже давно смирилось с избирательным наперсточничеством…

В 2016 году  ОНИ  так испуглись моей победы, что просто сняли меня с выборов. За то, что якобы  скрыл судимость…. Это при том, что я шел на выборы под лозунгом "в Кремле работал, и в тюрьме сидел…"…

Что ОНИ придумают на этот раз?

В общем, до 19 сентября – скучно не будет….

Источник: Ирек Муртазин



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