Мнение: В Кремле работал, в тюрьме сидел…
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Политики Владимир Рыжков и Сергей Митрохин, правозащитники Марина Литвиновичи и Андрей Бабушкин, журналисты «Новой газеты» Борис Вишневский и Ирек Муртазин… Что нас объединяет? Все мы кандидаты в депутаты Госдумы, выдвинутые партией «Яблоко» (подробности).
Иду на выборы по Приволжскому округу №26, в которую входят Вахитовский и Привожский районы Казани, а так же Елабужский, Мамадышский, Кукморский, Балтасинский, Рыбно-Слободинский, Лаишвеский и Сабинский районы Татарстана.
Прекрасно понимаю, что Татарстан – это аномальная электоральная территория, что «контрольные цифры» итогов выборов и протоколов, скорей всего уже определены. Но я потому и иду на выборы, чтобы доказать, что жители Татарстана – это не стадо баранов, которое уже давно смирилось с избирательным наперсточничеством…
В 2016 году ОНИ так испуглись моей победы, что просто сняли меня с выборов. За то, что якобы скрыл судимость…. Это при том, что я шел на выборы под лозунгом "в Кремле работал, и в тюрьме сидел…"…
Что ОНИ придумают на этот раз?
В общем, до 19 сентября – скучно не будет….
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Источник: Ирек Муртазин
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