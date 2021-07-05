 

Ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году составил почти триллион рублей

05.07.2021, 11:16, Разное
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В 2020 году ущерб российской экономике от коронавируса составил более 997,06 млрд рублей. Это следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году», с которым ознакомилось РИА Новости.

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней», — заявили в ведомстве.

По его данным, прямые затраты на лечение пациентов с COVID-19 в стационарах в 2020 году составили около 183 млрд рублей, итоговые затраты на тестирование на коронавирус — 108 млрд. Только часть средств, направленных непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи людям с COVID-19, составила в сумме свыше 189 млрд.

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Источник: Новая газета



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