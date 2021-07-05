 

Снижение обоняния с возрастом затрагивает не все запахи одинаково

05.07.2021, 11:06, Разное
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Чувство обоняния у людей ослабевает с возрастом. В возрасте 80-98 лет оно нарушено у 62,5% людей. Пожилые люди не только хуже чувствуют запахи, но и имеют сложности с их дифференциацией. В то же время, ощущение вкуса у них страдает реже.

До настоящего времени считалось, что со временем чувствительность ко всем запахам снижается параллельно. Специалисты по продуктам питания из Копенгагенского университета показали, что это не так. В новом исследовании участвовал 251 житель Дании в возрасте от 60 до 98 лет. В контрольную группу вошли 92 человека 20-39 лет.

В эксперименте ученые использовали не обычный набор ароматов, который используют для проверки обоняния, а 14 хорошо знакомых пищевых запахов, таких как бекона, тостов, спаржи, кофе, корицы, апельсина и ванили. В своем выборе ученые исходили из того, какие продукты обычно едят пожилые люди. Все запахи были представлены в виде эфирных масел на нюхательных палочках.

Ученых интересовало не только, в какой степени испытуемые могут ощущать эти запахи, но и насколько они им нравятся. Наибольшее воодушевление вызвали запахи жареного мяса, лука и грибов. В то же время, чувствительность именно к ним пострадала значительнее всего. Аромат кофе, который они ощущали также сравнительно слабо, им нравился меньше, чем молодым людям.

«Наше исследование показало, что притупление обоняния у пожилых людей – более сложный вопрос, чем считалось. Несмотря на слабое восприятие запахов мяса, лука и грибов, они ощущают ароматы апельсина, ванили и малины так же, как молодые. То есть, снижение обоняния в старшем возрасте кажется скорее избирательным по отношению к запахам. Действительно интересен следующий факт: насколько нравится запах, необязательно зависит от того, как хорошо человек его ощущает», – сказала Лихтенберг Броге (Lichtenberg Broge), соавтор исследования.

Ученые не знают наверняка причины такого избирательного снижения обоняния, однако указывают, что в ходе исследования пожилые люди слабее чувствовали запах продуктов, из которых готовят соленые блюда (к их вкусу чувствительность обычно и страдает первой). Поскольку ощущения запахов и вкусов тесно переплетены, когда речь идет о еде, восприятие ароматов потенциально может быть нарушено при притуплении определенного вкуса.



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