Российский спортивный комментатор Губерниев попал в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины

Как сообщает российский РБК, 22 июня Губерниев без прохождения украинского пограничного контроля выступил в аннексированном Севастополе в качестве ведущего концерта “Детство и война”.

Кроме Губерниева в обновленном перечне оказались российский актер Роман Юрченко, российский режиссер Олег Джураев, а также актриса и телеведущая Анна Пескова.

Перечень лиц, которые считаются угрозой национальной безопасности Украины, Министерство культуры составляет на основании обращений Службы безопасности Украины. По состоянию на утро 6 июля в списке находятся 204 человека.

Контекст:

Дмитрий Губерниев – российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала “Матч ТВ”. В 2018 году вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Путина на четвертый срок кандидатом в президенты России и является его доверенным лицом.

В одном из последних интервью Губерниев, комментируя матч Украины с Англией на Евро 2020, назвал украинцев “братским народом”.

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