 

Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе

05.07.2021, 11:04, Новости дня
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“Именно когда головка полового члена входит и выходит, я действительно… Я не знаю… Я не понимаю, как можно от этого брыкаться, охать, ахать. Мне кажется, что это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе. Понятное дело, что клиторальный оргазм – он есть. И это здорово”, – заявила она.

На вопрос, нужен ли ей секс, певица ответила, что хочет детей.

“Понятное дело, что мне придется. (…) Да нет, это забавно на самом деле. Прикольно, когда вы соприкасаетесь с любимым человеком. Это вас сближает, это… это здорово”, – отметила она.

Марьяна Ро призналась, что считает себя пансексуалкой.

“Мне все равно: мужчина, женщина, трансгендер. Мне важен сам человек, какой он внутри. То есть мне важен именно характер. Я люблю веселых людей, я люблю, чтобы он (или она) меня умел рассмешить. Даже когда мне супергрустно, Иван умеет это сделать. И это вообще замечательно. Это лучше всяких плотских утех”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Полную текстовую версию интервью Марьяны Ро Дмитрию Гордону можно прочитать здесь.

Марьяна Ро (настоящая фамилия – Рожкова) – российский блогер и певица. Сейчас на ее канал в YouTube подписано почти 6,8 млн пользователей. В Instagram у блогера 7,3 млн подписчиков, в TikTik – 6,2 млн. Марьяна Ро записала несколько песен, дебютную, “Идиоты”, выпустила в 2015 году. 

Несколько лет состояла в близких отношениях с украинским блогером Ивангаем, пара рассталась в 2016 году. На момент знакомства Марьяне Ро было 15 лет, а Ивангаю – 18. 

Впервые о том, что Ивангай ее бил, Марьяна Ро рассказала в 2018 году в интервью “Русской службе BBC”. “Первый раз он меня ударил, когда мы жили в Москве, а потом был вообще тотал ад”, – сказала она.

Ивангай тогда не ответил на просьбу BBC прокомментировать это заявление, а бывший менеджер Ивангая и Марьяны Ро Даниил Комков сказал журналистам, “что “Ваня Рожкову никогда не бил, а наоборот, сдувал пылинки”.

В марте 2021 года Ивангай дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором назвал заявление Марьяны Ро “наглым вбросом”. “[Что стало финальной точкой?] Она меня ударила. Я не вытерпел этого насилия, неприятно. Сдачи никогда не мог дать, это выше меня, а терпеть – тоже странно… Хорошо, что она меня ударила, я понял, что я не с той женщиной, не в том месте и не тем занимаюсь. Меня бьют – это ненормально”, – сказал он. 

Сейчас Марьяна Ро состоит в отношениях с российским рэпером Face.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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