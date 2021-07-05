В Украине заблокированы активы всех 174 “контрабандных” компаний из санкционного списка СНБО – СБУ

“По инициативе СБУ всем 174 юридическим лицам-фигурантам санкционных списков СНБО заблокированы активы. 20 предприятиям, к которым применены санкции, остановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти – остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки”, – говорится в сообщении.

В спецслужбе напомнили, что именно их ведомство подавало Совету нацбезопасности и обороны предложения по применению санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.

“В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятия происходили в рамках 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности”, – объяснили в службе.

Контекст:

2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде. Среди них одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин и другие.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этот список попали еще 12 человек.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов. Однако позже СМИ сообщили, что все отстраненные львовские таможенники вскоре вернулись на должности.

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